При спробі увійти на сайт Megogo росіяни бачать повідомлення з вимогою відключити VPN для нормальної роботи сервісу, хоча VPN вимкнено. У програмі він також недоступний.

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Цікаво, що російські ЗМІ повідомляють, що кінотеатр недоступний в Росії через "непередбачувані технічні труднощі".

Нагадаємо, що раніше Megogo видалив усю бібліотеку російських фільмів з платформи. Крім того, у перший же день війни Росії проти України, 24 лютого, медіасервіс Megogo відкрив вільний доступ до низки новинно-інформаційних каналів:

UA:Перший,

1+1,

ICTV,

УНІАН ТБ,

Україна 24,

5 канал,

24 канал,

Рада,

Інтер,

BBC World News.

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