С первых минут фильм "Без ответа" от режиссера Декстера Флетчера кажется обычной романтической комедией с привлекательными звездами. Однако это только начало, ведь дальше зрителей ждет настоящий экшн. Над созданием этого фильма работали создатели таких хитов как "Дедпул" и "Рокетмен".

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"Без ответа": сюжет фильма и актеры

Оригинальное название: Ghosted

Год: 2023

Страна: США

Режиссер: Декстер Флетчер

Жанр: комедия, приключения, романтика, экшн

В ролях: Крис Эванс, Ана де Армас, Эдриен Броуди

Во время случайной встречи на рынке познакомились Коул и Сэйди. Их ночная прогулка окончилась интимной близостью. Коул был уверен, что Сэйд для него, но его попытки связаться с ней остались без ответа. Не испугавшись, Коул отправился в путешествие в Лондон, чтобы раскрыть правду, и обнаружил, что Сэйди действительно была высококвалифицированным агентом ЦРУ.

Интересно, что сначала на роль главной героини в фильме "Без ответа" рассматривали Скарлетт Йоганссон, однако она вынуждена была отказаться из-за конфликта в своем съемочном графике. Однако, возможно, это было даже к лучшему, поскольку Ана де Армас и Крис Эванс уже успели сняться вместе в двух фильмах - "Ножи наголо" и "Серый человек".

"Без ответа": смотрите трейлер фильма

Отзывы сети

После обзора отзывов сети стало ясно, что зрители не очень довольны новым романтическим фильмом. Они отмечают, что лента получилась довольно скучной, а актерская игра не коснулась. Крис Эванс, играющий простого парня-фермера и глубокого романтика в душе, пытается воспроизвести роль, однако его игра не впечатляет. Однако зрители отмечают, что в некоторых местах фильм вызывает смех, а также хвалят саундтрек.

Кроме того, критики отмечают, что сценарий фильма якобы написал искусственный интеллект. На сайте Rotten Tomatoes, фильм "Без ответа" получил лишь 29% положительных отзывов от критиков и получил "гнилой" сертификат. Многие обозреватели отметили отсутствие химии между двумя главными актерами, а также высмеяли сюжет, сценарий и уровень CGI.

Авторитетные издания, такие как The Guardian, Variety и Empire, также не смогли найти положительные стороны в этой ленте и выразили свое разочарование. В общем, "Без ответа" не зарекомендовало себя как удачный фильм среди критиков и зрителей.