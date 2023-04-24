З перших хвилин фільм "Небезпечне побачення" від режисера Декстера Флетчера здається звичайною романтичною комедією з привабливими зірками. Однак, це тільки початок, адже далі на глядачів чекає справжній екшн. Над створенням цього фільму працювали творці таких хітів як "Дедпул" та "Рокетмен".

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"Небезпечне побачення": сюжет фільму та актори

Оригінальна назва: Ghosted

Рік: 2023

Країна: США

Режисер: Декстер Флетчер

Жанр: комедія, пригоди, романтика, екшн

В ролях: Кріс Еванс, Ана де Армас, Едрієн Броуді

Під час випадкової зустрічі на ринку познайомилися Коул і Сейді. Їхня нічна прогулянка закінчилася інтимною близькістю. Коул був упевнений, що Сейді для нього, але його спроби зв’язатися з нею залишилися без відповіді. Не злякавшись, Коул вирушив у подорож до Лондона, щоб розкрити правду, і виявив, що Сейді насправді була висококваліфікованим агентом ЦРУ.

Цікаво, що спочатку на роль головної героїні у фільмі "Небезпечне побачення" розглядали Скарлетт Йоганссон, проте вона змушена була відмовитися через конфлікт у своєму знімальному графіку. Однак, можливо, це було навіть на краще, оскільки Ана де Армас та Кріс Еванс уже встигли знятися разом у двох фільмах – "Ножі наголо" та "Сіра людина".

"Небезпечне побачення": дивіться трейлер фільму

Відгуки мережі

Після огляду відгуків мережі стало зрозуміло, що глядачі не дуже задоволені новим романтичним фільмом. Вони зазначають, що стрічка вийшла доволі нудною, а акторська гра не зачепила. Кріс Еванс, який грає простого хлопця-фермера та глибокого романтика в душі, намагається відтворити роль, проте його гра не вражає. Однак, глядачі зазначають, що в деяких місцях фільм викликає сміх, а також хвалять саундтрек.

Крім того, критики зазначають, що сценарій фільму буцімто написав штучний інтелект. На сайті Rotten Tomatoes, фільм "Небезпечне побачення" отримав лише 29 % позитивних відгуків від критиків та отримав "гнилий" сертифікат. Багато з оглядачів відзначили відсутність хімії між двома головними акторами, а також висміяли сюжет, сценарій та рівень CGI.

Авторитетні видання, такі як The Guardian, Variety та Empire, також не змогли віднайти позитивних сторін в цій стрічці та висловили своє розчарування. Загалом, "Небезпечне побачення" не зарекомендувало себе як вдалий фільм серед критиків та глядачів.