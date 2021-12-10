Главную роль в нем сыграет Джейсон Стейтем. Он появится в образе брутального супершпиона Орсона Форчуна, миссия которого – остановить продажу новой смертоносной технологии. Ею владеет миллиардер Грег Симмонс, роль которого сыграл Хью Грант.

Если вы пропустили Лучшие комедии о приключениях в Лас-Вегасе и не только: подборка для выходных с друзьями

В увлекательном трейлере видим, как Форчун объединяется с самым успешным в мире агентами и голливудской кинозвездой Дэнни Франческо, мир которой совсем далек от шпионских операций.

Просмотр захватывающих шпионских боевиков может добавить адреналина в ваши будни или выходные. Более того, безумные эмоции принесет и онлайн-казино SlotoKing. Для зарегистрированных клиентов открыт доступ к десяткам видеослотов, рулеток, покера, лотереи бинго и кено. Кроме того, все игровые автоматы имеют бесплатный режим, чтобы каждый смог предварительно протестировать игру.

"Операция "Фортуна": Искусство побеждать" 2022: смотрите трейлер

Недавно в сети опубликовали первые кадры, которые сразу же произвели фурор среди поклонников Гая Ричи. Наибольший ажиотаж вызвала у людей актриса Обри Пласа, сыгравшая одну из главных ролей фильма. Детальнее о них читайте в нашем материале на Кино 24.

Сценаристом фильма стал Гай Ричи вместе с Айвеном Аткинсоном и Марном Дэвисом. Съемки нового шпионского боевика "Операция "Фортуна" проходили в турецкой Анталье и Катаре и закончились 20 марта 2021 года.

Напомним, что весной этого года редакция Кино 24 собрала самые любимые фильмы, которые обожает просматривать культовый режиссер Гай Ричи в свободное от работы время. Среди популярных блокбастеров, которые по-настоящему любит британский автор, есть и "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, и "300 спартанцев" Зака ​​Снайдера, и "Суперсемейка" от студии Pixar. Но есть еще десятка фильмов, которые, по мнению Ричи, стоит посмотреть, а если вы уже видели, то пересмотреть еще разок.