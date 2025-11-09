Если не понравился "Ведьмак": криминальная драма на Netflix, которую смотрят украинцы
- На Netflix самым популярным является датский криминальный сериал "Оперативница", где агент Теа работает под прикрытием в мире наркобарона.
- Сериал показывает, как Теа пытается собрать опасную информацию, одновременно сомневаясь в раскрытии организации, чтобы не навредить Эшли, которая стала ее подругой.
Недавно состоялась премьера четвертого сезона сериала "Ведьмак". Лента стала большим разочарованием для многих зрителей, поэтому стоит найти сериал, который действительно будет стоить просмотра.
В материале 24 Канала со ссылкой на Netflix мы рассказываем о проекте, который стал одним из самых популярных на стриминговой платформе в последнее время.
Смотрите также 4 самых рейтинговых боевика в мире, которые должен увидеть каждый
Какой сериал стал самым популярным на Netflix?
Первое место в списке самых популярных на платформе занимает датский криминальный сериал, под названием "Оперативница".
Главные роли в ленте сыграли Клара Дессау, Мария Кордсен, Афшин Фирузи, Николас Бро, Сохейл Бави, Ариан Кашеф.
Действие сериала происходит в Дании. Там проводят спецоперацию против международной криминальной группировки. Агент разведки Теа работает под прикрытием, выдавая себя за ювелира. Так она проникает в мир наркобарона Мирана. Ее задача – сблизиться с его девушкой Эшли, чтобы найти слабое место и получить нужную секретную информацию.
"Оперативница": смотрите онлайн трейлер сериала
План срабатывает: Теа входит в доверие, и между ней и Эшли возникает дружба. Изнутри Теа видит контраст между внешней роскошью и настоящей жестокостью организации. Она понимает, что Эшли – не соучастница, а жертва, полностью под контролем Мирана.
Чем ближе Теа подбирается к опасным данным, тем сильнее внутренний голос подсказывает ей о предательстве. У нее есть информация, но теперь она сомневается, готова ли раскрыть организацию, зная, что это сломает жизнь Эшли – ее единственной настоящей подруги.
Читайте также "Позор года": первые отзывы украинцев на 4 сезон сериала "Ведьмак"
Какие еще сериалы популярны на Netflix?
Также на стриминговой платформе Netflix в список самых популярных сериалов вошли следующие ленты:
- четвертый сезон "Ведьмака",
- второй сезон сериала "Никто этого не хочет",
- "Флорентийское чудовище", "Амстердамская империя",
- третий сезон "Дипломатки",
- "Бункер миллиардеров",
- "Дом Гиннесов".
Среди них вы точно сможете найти своего фаворита.