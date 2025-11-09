Якщо не сподобався "Відьмак": кримінальна драма на Netflix, яку дивляться українці

Нещодавно відбулася прем'єра четвертого сезону серіалу "Відьмак". Стрічка стала великим розчаруванням для багатьох глядачів, тож варто знайти серіал, який справді буде вартим перегляду.

У матеріалі 24 Каналу з посиланням на Netflix ми розповідаємо про проєкт, що став одним із найпопулярніших на стримінговій платформі останнім часом.

Який серіал став найпопулярнішим на Netflix?

Перше місце у списку найпопулярніших на платформі посідає данський кримінальний серіал, під назвою "Оперативниця".

Головні ролі у стрічці зіграли Клара Дессау, Марія Кордсен, Афшин Фірузі, Ніколас Бро, Сохейл Баві, Аріан Кашеф.

Дія серіалу відбувається у Данії. Там проводять спецоперацію проти міжнародного кримінального угруповання. Агентка розвідки Теа працює під прикриттям, видаючи себе за ювеліра. Так вона проникає у світ наркобарона Мірана. Її завдання – зблизитися з його дівчиною Ешлі, щоб знайти слабке місце та здобути потрібну таємну інформацію.

"Оперативниця": дивіться онлайн трейлер серіалу

План спрацьовує: Теа входить у довіру, і між нею та Ешлі виникає дружба. Зсередини Теа бачить контраст між зовнішньою розкішшю та справжньою жорстокістю організації. Вона розуміє, що Ешлі – не співучасниця, а жертва, повністю під контролем Мірана.

Чим ближче Теа підбирається до небезпечних даних, тим сильніше внутрішній голос підказує їй про зраду. У неї є інформація, але тепер вона сумнівається, чи готова розкрити організацію, знаючи, що це зламає життя Ешлі – її єдиної справжньої подруги.

Які ще серіали популярні на Netflix?

Також на стримінговій платформі Netflix до списку найпопулярніших серіалів увійшли такі стрічки:

четвертий сезон "Відьмака",

другий сезон серіалу "Ніхто цього не хоче",

"Флорентійське чудовисько", "Амстердамська імперія",

третій сезон "Дипломатки",

"Бункер мільярдерів",

"Дім Гіннесів".

Серед них ви точно зможете знайти свого фаворита.