Английский кинорежиссер и сценарист Кристофер Нолан снял фильм о периоде 1940-х годов 20 века. В частности он показал историю об "отце атомной бомбы" Роберте Оппенгеймере.

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Что известно о ленте

Сценарий фильма будет основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию. В новом проекте Кристофер Нолан выступит режиссером и сценаристом.

Важно. Роберт Оппенгеймер – физик-теоретик, руководитель Манхэттенского проекта, благодаря которому во время Второй мировой войны была разработана атомная бомба.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Главного героя в фильме сыграет Киллиан Мерфи. Актер уже работал с режиссером – в лентах о Бэтмене, а также "Дюнкерк" и "Начало".



Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" / Фото IMDb

Релиз фильма "Оппенгеймер" запланирован на 21 июля 2023 года. Стоит дополнить, что Нолан получил от кинокомпании Universal специальные прокатные условия, согласно которым его фильм будет предоставлен от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. То есть это не только самое большое "окно проката" за времена пандемии, но и больше, чем было в допандемическое время.

В тизере-трейлере показали мощные кадры от взрывов ядерной бомбы и главного героя картины в черной шляпе и пронзительным взглядом.

"Оппенгеймер" 2023: смотрите тизер-трейлер