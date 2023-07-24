Флоренс потрясающая, – Киллиан Мерфи откровенно рассказал об эротических сценах в "Оппенгеймере"

24 июля 2023, 18:14
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Источник:

The Sydney Morning Herald

Недавно в кинотеатрах Украины вышел блокбастер "Оппенгеймер". Лента рассказывает об американском физике Роберте Оппенгеймере, который в годы Второй мировой войны разрабатывал первые образцы ядерного оружия.

Главные роли сыграли актеры Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью и другие. В новом интервью к премьере фильма, Мерфи откровенно рассказал о сексе-сценах с 27-летней звездой "Маленьких женщин", Пью.

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Киллиан Мерфи о секс-сценах в "Оппенгеймере"

По словам актера, эти сцены были написаны намеренно. "Он (Кристофер Нолан, режиссер "Оппенгеймера" – 24 Канал) знал, что они принесут картине тот рейтинг, который он получил", – признался 47-летний Мерфи.

Это сделано очень мощно. И они не безвозмездны. Они идеальны. А Флоренс просто великолепна,
– признался он.

"Ее присутствие как личность на экране ошеломляет", – дополнил он.

Любопытно. Как пишет Variety, историческая драма "Оппенгеймер" с рейтингом R уже заработала 80,5 миллиона долларов за первые выходные. Это меньше, чем "Барби", но довольно неплохо по сравнению с другими фильмами.

"Оппенгеймер": смотрите трейлер фильма

 

Что известно о Киллиане Мерфи

Это успешный ирландский актер, начавший свою актерскую деятельность в конце 1990-х. В сети пишут, что роль Мерфи в двенадцатом фильме Нолана о физике-теоретике Роберте Оппенгаймере потрясающая. Актер в своем интервью для подкаста Марка Марона WTF рассказал, что фильм снимали в очень быстром темпе: "Мы сделали фильм невероятно быстро. Мы сделали его за 57 дней. Это был безумный темп".
Автор: Наталія Гулій