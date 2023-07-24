Головні ролі зіграли актори Кілліан Мерфі, Емілі Блант, Метт Деймон, Флоренс П'ю та інші. У новому інтерв'ю до прем'єри фільму, Мерфі відверто розповів про секс-сцени з 27-річною зіркою "Маленьких жінок", П'ю.

Дивіться також Джонні Депп знепритомнів і потрапив до лікарні: що з ним сталося

Кілліан Мерфі про секс-сцени в "Оппенгеймері"

За словами актора, ці сцени були написані навмисно. "Він (Крістофер Нолан, режисер "Оппенгеймера" – 24 Канал) знав, що вони принесуть картині той рейтинг, який він отримав", – зізнався 47-річний Мерфі.

Це зроблено страшенно потужно. І вони не безоплатні. Вони ідеальні. А Флоренс просто чудова,

– зізнався він.

"Її присутність як особистість на екрані приголомшує", – доповнив він.

Цікаво. Як пише Variety, історична драма "Оппенгеймер" з рейтингом R вже заробила 80,5 мільйонів доларів за перші вихідні. Це менше, ніж "Барбі", але доволі непогано, порівняно з іншими фільмами.

"Оппенгеймер": дивіться трейлер фільму