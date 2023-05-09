Об "отце ядерной бомбы": каким вышел первый трейлер "Оппенгеймера" от Кристофера Нолана

Вышел трейлер биографической ленты "Оппенгеймер". Премьера фильма от режиссера Кристофера Нолана намечена на июль 2023 года.

Английский кинорежиссер и сценарист Кристофер Нолан снял фильм о периоде 1940-х годов 20 века. В частности, он показал историю об "отце атомной бомбы" Роберте Оппенгеймере.

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"Оппенгеймер": сюжет фильма

Сценарий фильма основан на книге Кая Берда и Мартина Дж. Шервина "Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера", получившей Пулитцеровскую премию. В новом проекте Кристофер Нолан выступил не только режиссером, но и сценаристом.

Роберт Оппенгеймер – физик-теоретик, руководитель Манхэттенского проекта, благодаря которому во время Второй мировой войны была разработана атомная бомба.



Роберт Оппенгеймер / Фото Militaly History Missing

Актерский состав

Главного героя в фильме сыграет Киллиан Мерфи. Актер уже работал с режиссером – в лентах о Бэтмене, а также "Дюнкерк" и "Начало". Кроме него, свои роли также исполнили:

Эмили Блант – Кэтрин Оппенгеймер;

Мэтт Дэймон – Лесли Гроуз;

Роберт Дауни-младший – Льюис Штраус;

Бенни Сафди – Эдвард Теллер;

Флоренс П’ю – Джин Татлок;

Джош Гартнетт – Эрнест Лоуренс и т.д.



Киллиан Мерфи в фильме "Оппенгеймер" / Фото IMDb

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Дата премьеры

Релиз фильма "Оппенгеймер" запланирован на 21 июля 2023 года. Стоит дополнить, что Нолан получил от кинокомпании Universal специальные прокатные условия, согласно которым его фильм будет предоставлен от 90 до 120 дней проката в кинотеатрах. То есть это самое большое "окно проката" за последние годы.

Трейлер "Оппенгеймера"

В трейлере показали мощные кадры от взрывов ядерной бомбы и главного героя картины в черной шляпе и пронзительным взглядом.

"Оппенгеймер" 2023: смотрите трейлер фильма