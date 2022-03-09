Опустите железный занавес вокруг России – украинские кинодеятели хотят полной изоляции врага

Украинские режиссеры Валентин Васянович, Антонио Лукич, Нариман Алиев, Алина Горлова и другие публично поддержали Украину. Они требуют международного сообщества изолировать Россию.

По словам кинематографистов, необходимо, чтобы международное киносообщество поддержало бойкот российских фильмов и культуры. Кроме этого, прекратила любое сотрудничество с враждебной Россией.

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Антонио Лукич

Известно, что режиссер увез своих детей из зоны боевых действий, но ему не удалось забрать материалы нового фильма.

"Мы работали над ним более двух с половиной лет, – говорит режиссер. – Мы снимали в Киеве, Лубнах и Люксембурге и очень старались… Мне не удалось забрать материалы фильма в безопасное место. Теперь просто надеемся, что их не уничтожат. Но разве это сейчас имеет значение? Не совсем… Теперь важны другие вещи".



Антонио Лукич / Фото "Украинской правды"

Нариман Алиев

Нариман Алиев сказал, что кремлевская русская культура "всегда была инструментом легализации преступлений, совершаемых их властью".

Российские солдаты и бомбы не отличаются от пропагандистского оружия, которое может и не убивает людей напрямую, но оправдывает эти зверства или отвлекает от них и смещает фокус внимания с главного. При молчаливом согласии своих граждан Россия убивает невинных людей в Украине.



Нариман Алиев / Фото Алены Лобановой

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Валентин Васянович

По словам Валентина Васяновича, "Россия всегда использовала культурные и художественные достижения, чтобы прикрыть свои агрессивные действия". Сейчас "необходимо опустить железный занавес вокруг России, а также прекратить любое культурное сотрудничество с представителями страны-террористки, угрожающей уничтожить весь мир".



Валентин Васянович / Фото "Нового украинского кино"

Алина Горлова

По словам режиссера, пока Россия "не признает ошибочности своих действий или пока она не будет осуждена по всем международным законам, я считаю недопустимой любую репрезентацию или поддержку российского кино".



Алина Горлова / Фото пресс-службы Госкино

Роман Бондарчук

Роман Бондарчук сравнил войну России против Украины с отношением к немецким художникам и сторонникам нацистского режима. По его словам, культура, которую поддерживает Россия, "подготовила идеологическую основу для этой войны… После войны, когда существованию Украины не будут угрожать танки и ракеты, можно будет вернуться к ней, изучать ее, исследовать, структурировать. Подобно тому, как сегодня мы изучаем фильмы Рифеншталя или работы Вагнера".

По мнению Бондарчука, сегодня могут в театрах показывать разве что "Лебединое озеро", это будет разумным решением и поддержкой русской культуры.



Роман Боднарчук / Фото "Детектор медиа"

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