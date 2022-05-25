Гости Каннского кинофестиваля посетили аукцион, где боролись за раскадрование в ленту "Тени забытых предков" гениального режиссера Сергея Параджанова и картины украинского живописца Ивана Марчука. Сколько удалось собрать средства и кто пришел поддержать Украину – читайте дальше.

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В Каннах прошел благотворительный вечер в поддержку украинского кино

В рамках благотворительного вечера корреспонденту ТСН удалось пообщаться с Марчуком. Художественный поделился, что из Украины приехал в Вену эвакуационным поездом. Он отметил, что с собой взял немного вещей, ведь собирался не более получаса: "Многое просто оставил и взял под руки только небольшое, то, что можно поднять".

Кстати, в Вене живописец начал рисовать в новом стиле: "15 технологию я придумал, делаю небольшие картины акварелью, пока у меня нет мастерской".



В Каннах продали картину Ивана Марчука / Фото ТСН

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов – ведущие мероприятия

В этом году в Каннах очень важно привлекать внимание к проблемам Украины, к той ужасной войне. К преступлениям русской армии в Украине. Потому что, как мы знаем, на Каннском фестивале немножко либерализируют русскую культуру и вот такие мероприятия очень нужны для того, чтобы еще раз сказать о том, что происходит в нашей стране,

– начала вечер Екатерина Осадчая.

Ее муж Юрий Горбунов дополнил: "Будут собираться средства в поддержку тех кинематографистов, которые сейчас на фронте, это средства для поддержки украинского кино, которое, как и большинство сфер в нашей стране, страдает".

Благотворительный вечер в поддержку украинского кино посетили:

украинская супермодель Алина Байкова, на красную дорожку Канн вышедшая с маленьким флагом Украины;

львовская дизайнер Елена Даць;

прима-балерина Кристина Шишпор;

режиссер Антонина Ноябрева:

дипломаты и чиновники – консул Украины во Франции и заместитель мэра Канн.

Развлекала гостей аукциона группа KAZKA. Вокалистка Александра Зарицкая поделилась, что сейчас в связи с ужасной войной в Украине ей очень тяжело петь.

Очень тяжело петь, очень тяжело танцевать, но ты должен это делать для того, чтобы показать, какая классная Украина,

– сказала певица.

Как сообщили в ТСН, картины выдающегося художника Ивана Марчука в свой будущий дом приобрел бизнесмен из Харькова. За вечер удалось собрать 50 тысяч евро.

Победа совсем скоро. Слава Украине! Героям Слава! Спасибо всем вам,

– такими словами завершил вечер ведущий Юрий Горбунов.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов в Каннах / Фото ТСН