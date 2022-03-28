Оскар-2022 с Украиной: гости мероприятия носят голубые ленты в поддержку украинских беженцев

Совсем скоро мы узнаем победителей самой громкой премии Голливуда – Оскара-2022. На церемонию вручения уже прибывают первые гости, и у входа в театр "Долби" им раздают голубые ленты с надписью "с беженцами".

Каждый год гости Оскара носят ленту или значок, чтобы подчеркнуть важность события в мире – в этом году это полномасштабная война России против Украины.

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Какие звезды носят голубую ленту с надписью "с беженцами" смотрите ниже.

Оскар-2022 из Украины: гости мероприятия носят голубые ленты в поддержку украинских беженцев

Агентство ООН по делам беженцев подарило знаменитостям ленты, которые они должны носить в 94-ю церемонию вручения премии Оскар.

Несколько актеров уже сфотографировались с голубыми лентами в поддержку Украины и беженцев. На петле ленты можно прочесть хэштег #withrefugees.

В этом году среди фильмов, номинированных на Оскар, есть несколько ярких историй, посвященных темам беженцев, перемещенных лиц, это: "Энканто", "Бегите", "Три песни для Беназир", "Белфаст" и "Дюна",

– сказал г главный советник по коммуникациям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анадиль Хоссейн.

"Это происходит в то время, когда мир переживает самый большой кризис с беженцами, со времен Второй мировой войны", – добавил он.

Джейми Ли Кертис, звезда фильма "Ножи наголо" была одной из первых звезд, носившей ленту вместо кольца на безымянном пальце. Кроме нее, с голубой лентой появились следующие актеры: Филиппо Скотти, Луиза Раниери и режиссер Паоло Соррентино и т.д.



Гости Оскара-2022 с лентой в поддержку Украины Фото / Getty Images

Художники хотели показать свою солидарность с Украиной, и мы хотели попросить их оказать эту поддержку почти 84 миллионам людей, которые вынуждены бежать. В любое время. Где бы мы ни были,

– поделился Хоссейн.

Напомним, церемония награждения премии Оскар состоится 28 февраля в 3 часа по киевскому времени.