Кожного року гості Оскара носять стрічку або значок, щоб підкреслити важливість певної події у світі – цього року це повномасштабна війна Росії проти України.

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Які зірки носять блакитну стрічку з надписом "з біженцями" дивіться нижче.

Оскар-2022 з Україною: гості заходу носять блакитні стрічки на підтримку українських біженців

Агентство ООН у справах біженців подарувало знаменитостям стрічки, які вони мають носити до та під час 94-ї церемонії вручення премії Оскар.

Декілька акторів вже сфотографувалися з блакитними стрічками на підтримку України та біженців. На петлі стрічки можна прочитати хештег #withrefugees.

Цього року серед фільмів, номінованих на Оскар, є кілька яскравих історій, присвячених темам біженців, переміщених осіб, це: "Енканто", "Біжіть", "Три пісні для Беназір", "Белфаст" та "Дюна",

– сказав головний радник з комунікацій Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Анадиль Хоссейн.

"Це відбувається у той час, коли світ переживає найбільшу кризу з біженцями, з часів Другої світової війни", – додав він.

Джеймі Лі Кертіс, зірка фільму "Ножі наголо" була однією з перших зірок, яка носила стрічку замість обручки на безіменному пальці. Окрім неї, з блакитною стрічкою з’явилися такі актори: Філіппо Скотті, Луїза Ранієрі та режисер Паоло Соррентіно тощо.



Гості Оскара-2022 зі стрічкою на підтримку України Фото / Getty Images

Художники хотіли показати свою солідарність з Україною, і ми хотіли попросити їх надати цю підтримку майже 84 мільйонам людей, які вимушені тікати. В будь-який час. Де б ми не були,

– поділився Хоссейн.

Нагадаємо, церемонія нагородження премії Оскар відбудеться 28 лютого о 3 годині за київським часом.