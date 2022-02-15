Оскар-2022: рассекретили имена ведущих самой престижной кинопремии Голливуда

Торжественную церемонию Оскар-2022 проведут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер, комик и сценаристка Ванда Сайкс. Они объявят победителей 27 марта в Лос-Анджелесе.

Чтобы привлечь как можно больше зрителей, Уилл Пэкер, который отвечал за подбор ведущих, решил выбрать профессионалов в комедийном жанре. Ведущие предполагают, что в сценарии будет немало юмора, что понравится зрителям.

Читайте также Все ради любви: 5 увлекательных историй любви в фильмах об азартных играх

Что известно о ведущих Оскара-2022

Реджина Холл

Это американская киноактриса, наиболее известная по роли Бренди Микс во всех частях "Очень страшного кино". В 2021 году снялась в криминальной комедии "Дать дуба в округе Юба".



Реджина Холл / Фото Zora, Medium

Эми Шумер

Зимние вечера особенно длинные, если проводить их без SlotoKing . Это онлайн-казино поможет окунуться в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые принесут настоящее удовольствие.

Американская актриса, одна из ста самых влиятельных людей в мире 2015 года по версии американского журнала Time. Наиболее известна по своим выступлениям в комедийных шоу. "Красотка на всю голову", "Спасибо за вашу службу", "Дочь и мать её", "Девушка без комплексов", – яркие комедии, в которых снялась Эми Шумер.



Эми Шумер / Фото Time

Ванда Сайкс

Кроме того, что Ванда – актриса, она еще и комик, и сценаристка. В 2004 году журнал Entertainment Weekly назвал ее одной из 25 самых смешных людей в Америке.

Больше всего известна по ролям в сериале "Новые приключения старой Кристин" и шоу "Умерь свой энтузиазм". В 2009 году на канале Fox выпустила собственное шоу.



Ванда Сайкс / Фото Strathmore

Напомним, за всю историю премии статуэтку вручали ведущие, однако в 2019, 2020 и 2021 годах церемония проходила без них. Последним ведущим церемонии вручения премии Оскар был Джимми Киммел. Он провел церемонию в 2017 и 2018 годах.

Мероприятие пройдет в Калифорнии в помещении Dolby Theater. По традиции, торжественную церемонию будут транслировать на американском телевидении и в сети, поэтому каждый сможет посмотреть Оскара-2022.