Знак поддержки: почему звезды носили голубые ленты на Оскаре-2023 и что это означало
Церемония вручения Оскара-2023 прошла без упоминаний о войне против Украины, но отметила важность определенных событий в мире. Актеры и продюсеры вспоминали о беженцах, украшая наряды голубыми лентами.
Ночью 13 марта прогремело одно из важнейших событий кино – церемония Оскара-2023. Впрочем, организаторы практически не упоминали о трагических событиях, происходивших за прошлый год. Единственная тема, поднимаемая организаторами – поддержка беженцев, сообщает 24 Канал.
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Что означают голубые ленты в этом году
Каждый год организаторы года определяют общественно важную проблему или событие, которое произошло в мире за последний год. Звезды упоминают об этом, одевая ленту или значок.
В этом году актеры, продюсеры и режиссеры добавляли в свои образы голубую ленту с надписью #withrefugees. Так они упоминали о беженцах и вынужденно переселенных лицах со всего мира.Следует заметить, что в прошлом году многие актеры тоже носили голубые ленты. Но тогда они поддерживали беженцев из Украины. В этом году на Оскаре не упоминали ни о войне против Украины, ни о российских военных преступлениях.
Моя подруга Кейт Бланшетт просит людей напомнить нам всем в разгар этого яркого сезона, что ужасные кризисы и проблемы беженцев до сих пор происходят по всему миру, и мы должны об этом не забывать,
– сказала актриса Джейми Ли Кертис.
С голубыми лентами появились такие звезды – Кейт Бланшетт, Кристиан М. Голдбек и Эрнестина Гиппер, актер Даниэль Брюль и его жена, продюсерская группа фильма "На западном фронте без изменений", актер Билл Наи и несколько других.
Кто был с голубыми лентами / Фото из инстаграма
- Заметим, что единственными, кто упомянул об Украине на Оскаре-2023 – были поляки. Представители польского фильма lа – в частности, оператор-постановщик Михал Димек и актер Матеуш Костюкевич появились на церемонии с желто-голубыми лентами, чтобы публично поддержать украинцев. Еще несколько участников команды надели броши в виде украинского флага.
- Могли высказаться об Украине и выступивших на Оскаре Рахул Сиплигундж и Каала Бхайрава. Они показали на сцене кадры из Украины, в том числе изображение Мариинского дворца. Однако о своей речи не вспомнили и словом.