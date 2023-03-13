Знак поддержки: почему звезды носили голубые ленты на Оскаре-2023 и что это означало

Церемония вручения Оскара-2023 прошла без упоминаний о войне против Украины, но отметила важность определенных событий в мире. Актеры и продюсеры вспоминали о беженцах, украшая наряды голубыми лентами.

Ночью 13 марта прогремело одно из важнейших событий кино – церемония Оскара-2023. Впрочем, организаторы практически не упоминали о трагических событиях, происходивших за прошлый год. Единственная тема, поднимаемая организаторами – поддержка беженцев, сообщает 24 Канал.

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Что означают голубые ленты в этом году

Каждый год организаторы года определяют общественно важную проблему или событие, которое произошло в мире за последний год. Звезды упоминают об этом, одевая ленту или значок.

В этом году актеры, продюсеры и режиссеры добавляли в свои образы голубую ленту с надписью #withrefugees. Так они упоминали о беженцах и вынужденно переселенных лицах со всего мира.

, что в прошлом году многие актеры тоже носили голубые ленты. Но тогда они поддерживали беженцев из Украины. В этом году на Оскаре не упоминали ни о войне против Украины, ни о российских военных преступлениях.

Моя подруга Кейт Бланшетт просит людей напомнить нам всем в разгар этого яркого сезона, что ужасные кризисы и проблемы беженцев до сих пор происходят по всему миру, и мы должны об этом не забывать,

– сказала актриса Джейми Ли Кертис.

С голубыми лентами появились такие звезды – Кейт Бланшетт, Кристиан М. Голдбек и Эрнестина Гиппер, актер Даниэль Брюль и его жена, продюсерская группа фильма "На западном фронте без изменений", актер Билл Наи и несколько других.

Кто был с голубыми лентами / Фото из инстаграма