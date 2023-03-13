Трек Naatu Naatu из индийского блокбастера RRR режиссера С. С. Раджамули получил Оскара-2023 в категории "Лучшая песня". Съемки этого фильма частично происходили в Украине.

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Кадры в Украине снимали летом 2021 года. Тогда локальная команда состояла из более 200 человек, а из Индии прибыло 142 человека. Бывали моменты, когда на съемочной площадке находились около 800 человек.

В Украине было несколько локаций съемок: территория киностудии Victoria Film Studios, парк Межигорье, площадь у Мариинского дворца. Само изображение дворца было позади артистов во время выступления на Оскаре-2023.

Создатели фильма получили статуэтку, однако об Украине в своей речи не упомянули.

Отметим, перед Мариинским дворцом снимали танцевальный номер в песню Naatu naatu. С украинскими актерами массовых сцен работали хореографы-постановщики Елена Шоптенко и Макс Леонов.

Naatu Naatu – первая индийская песня, которая попала в номинации Оскара за всю историю существования индийского кинематографа. Ранее композиция получила Золотой глобус в номинации "Лучшая оригинальная песня".

Песня Naatu naatu: слушайте онлайн