Трек Naatu Naatu з індійського блокбастера RRR режисера С. С. Раджамулі отримав Оскара-2023 в категорії "Найкраща пісня". Зйомки цього фільму частково відбувалися в Україні.

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Кадри в Україні знімали влітку 2021 року. Тоді локальна команда складалася з понад 200 людей, а з Індії прибуло 142 особи. Бували моменти, коли на знімальному майданчику перебувало близько 800 людей.

В Україні було кілька локацій зйомок: територія кіностудії Victoria Film Studios, парк Межигір'я, площа біля Маріїнського палацу. Саме зображення палацу було позаду артистів під час їхнього виступу на Оскарі-2023.

Творці фільму отримали статуетку, однак про Україну у своїй промові не згадали.

Зазначимо, перед Маріїнським палацом знімали танцювальний номер до пісні Naatu naatu. З українськими акторами масових сцен працювали хореографи-постановники Олена Шоптенко та Макс Леонов.

Naatu Naatu – це перша індійська пісня, яка потрапила у номінації Оскара за всю історію існування індійського кінематографа. Раніше композиція отримала Золотого глобуса у номінації "Найкраща оригінальна пісня".

Пісня Naatu naatu: слухайте онлайн