Вночі 13 березня прогриміла одна з найважливіших подій кіно – церемонія Оскара-2023. Утім, організатори практично не згадували про трагічні події, що відбувались за минулий рік. Єдина тема, яка підіймалась організаторами – підтримка біженців, повідомляє 24 Канал.

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Що означають блакитні стрічки цього року

Кожного року організатори року визначають суспільно важливу проблему чи подію, яка сталась у світі за останній рік. Зірки згадують про це, одягаючи стрічку чи значок.

Цього року актори, продюсери й режисери додавали до своїх образів блакитну стрічку з написом #withrefugees. Так вони згадували про біженців та вимушено переселених осіб з усього світу.

Варто зауважити, що минулого року чимало акторів теж носили блакитні стрічки. Але тоді вони висловлювали підтримку біженцям з України. Цього ж року на Оскарі не згадували ні про війну проти України, ні про російські воєнні злочини.

Моя подруга Кейт Бланшетт просить людей нагадати нам усім у розпал цього яскравого сезону, що жахливі кризи та проблеми біженців досі відбуваються по всьому світу, і ми повинні про це не забувати,

– сказала акторка Джеймі Лі Кертіс.

З блакитними стрічками з'явилися такі зірки – Кейт Бланшетт, Крістіан М. Голдбек і Ернестіна Гіппер, актор Даніель Брюль і його дружина, продюсерська група фільму "На західному фронті без змін", актор Білл Наї та кілька інших.

Хто був з блакитними стрічками / Фото з інстаграму