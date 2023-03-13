Вночі 13 березня прогриміла одна з найважливіших подій кіно – церемонія Оскара-2023. Утім, організатори практично не згадували про трагічні події, що відбувались за минулий рік. Єдина тема, яка підіймалась організаторами – підтримка біженців, повідомляє 24 Канал.
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Що означають блакитні стрічки цього року
Кожного року організатори року визначають суспільно важливу проблему чи подію, яка сталась у світі за останній рік. Зірки згадують про це, одягаючи стрічку чи значок.
Цього року актори, продюсери й режисери додавали до своїх образів блакитну стрічку з написом #withrefugees. Так вони згадували про біженців та вимушено переселених осіб з усього світу.
Моя подруга Кейт Бланшетт просить людей нагадати нам усім у розпал цього яскравого сезону, що жахливі кризи та проблеми біженців досі відбуваються по всьому світу, і ми повинні про це не забувати,
– сказала акторка Джеймі Лі Кертіс.
З блакитними стрічками з'явилися такі зірки – Кейт Бланшетт, Крістіан М. Голдбек і Ернестіна Гіппер, актор Даніель Брюль і його дружина, продюсерська група фільму "На західному фронті без змін", актор Білл Наї та кілька інших.
Хто був з блакитними стрічками / Фото з інстаграму
- Зауважимо, що єдиними, хто згадав про Україну на Оскарі-2023 – були поляки. Представники польського фільму Іа – зокрема, оператор-постановник Міхал Димек та актор Матеуш Косьцюкевич з’явилися на церемонії з жовто-блакитними стрічками, щоб публічно підтримати українців. Ще кілька учасників команди одягли брошки у вигляді українського прапора.
- Могли висловитися про Україну й індійські співаки Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава, які виступили на Оскарі. Вони показали на сцені кадри з України, зокрема зображення Маріїнського палацу. Однак про у своїй промові не згадали й словом.