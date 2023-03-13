Изысканные и эффектные: лучшие образы звезд на красной дорожке Оскара-2023

В ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе состоялась 95-я церемония вручения престижной кинопремии Оскар. В театр "Долби" приехали сотни звездных гостей, которые продемонстрировали роскошные наряды.

В этом году организаторы решили сменить традиционную красную дорожку на дорожку цвета "шампанського". Такой цвет дорожки выбрали для того, чтобы эффектнее выглядели платья знаменитостей, информирует 24 Канал. Кто из звезд и в каких нарядах позировал на ней – смотрите дальше.

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Оскар прошел без карантинных ограничений, поэтому звезды Голливуда смогли собраться на грандиозной вечеринке, как это было до 2020 года. Однако сейчас в мире происходит новая трагическая история – война в Украине. Если в прошлом году на красной дорожке селебрити появлялись с голубыми лентами в поддержку Украины и беженцев, то в этом году таких знаков поддержки почти не было.

В то же время знаменитости не потеряли случая продемонстрировать лучшие образы, которые ожидали "выхода в свет" круглый год. Роскошные платья и элегантные смокинги очаровали зрителей Оскара. Как на кинопремии выглядели любимцы миллионов – смотрите дальше.

Красная дорожка Оскара-2023 / Фото Variety