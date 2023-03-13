Цього року організатори вирішили змінити традиційну червону доріжку на доріжку кольору "шампанського". Хто з зірок та у яких вбраннях позував на ній – дивіться далі. Такий колір доріжки обрали для того, щоб ефектніше виглядали сукні знаменитостей, інформує 24 Канал.

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Оскар відбувся без карантинних обмежень, тому зірки Голлівуду змогли зібратися на грандіозній вечірці, як це було до 2020 року. Однак зараз у світі відбувається нова трагічна історія – війна в Україні. Якщо минулого року на червоній доріжці селебріті з'являлися з блакитними стрічками на підтримку України та біженців, то цьогоріч таких знаків підтримки майже не було.

Натомість знаменитості не втратили нагоди продемонструвати найкращі образи, які чекали "виходу у світ" цілий рік. Розкішні сукні та елегантні смокінги вже зачарували глядачів Оскара. Як на кінопремії виглядали улюбленці мільйонів – дивіться далі.

Червона доріжка Оскара-2023 / Фото Variety