На Оскар-2023 вернут награждения во всех 23 категориях: а как было раньше

30 ноября 2022 , 11:43
Читати новину українською

Источник:

Variety

В 2023 году организаторы Оскара вернут старый формат. На торжественной церемонии они озвучат 8 категорий, которые были исключены из прямой трансляции в прошлом году.

Генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер сообщил, что такое решение организаторов многих сбило с толку. По его словам, киноакадемия решила прислушаться к зрителям, но оно все равно вызвало много споров.

Узнайте больше "Хватает за горло": как украинцы оценили "Клондайк", претендента на Оскар-2023 от Украины 

Подтверждаю, что все категории будут включены в прямую трансляцию,
– сказал Крамер.

Ранее во время трансляции Оскара-2022 было вырезано 8 церемоний. Их объявляли раньше:

  • "Оригинальный саундтрек",
  • "Макияж и прическа",
  • "Краткометражный документальный фильм",
  • "Монтаж фильма",
  • "Постановочный дизайн",
  • "Краткометражный анимационный фильм",
  • "Краткометражный фильм и звук".
Кстати говоря. Чтобы ознакомиться с победителями Оскара в 2022 году, перейдите сюда.

Что известно об Оскар-2023 на данный момент

  • Оскар-2023 пройдет в театре "Долби" 12 марта 2023 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Церемонию вручения премии проведет популярный комик Джимми Киммел, который с 2003 года ведет ночное ток-шоу Jimmy Kimmel Live!.
  • Событие будут транслировать более чем в 200 странах мира в прямом эфире.
  • Кто претендент от Украины? Украинский Оскаровский комитет избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "Клондайк" Марины Эр Горбач. 21 декабря мы узнаем, попал ли он в шорт-лист Оскара.
  • В начале ноября Марина Эр Горбач отметила, что лента "Клондайк" – на 4 позиции в прогнозах авторитетного издания Variety.

"Клондайк": смотрите трейлер соискателя от Украины на Оскар-2023

 

Автор: Наталія Гулій