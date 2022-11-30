На Оскар-2023 вернут награждения во всех 23 категориях: а как было раньше

В 2023 году организаторы Оскара вернут старый формат. На торжественной церемонии они озвучат 8 категорий, которые были исключены из прямой трансляции в прошлом году.

Генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер сообщил, что такое решение организаторов многих сбило с толку. По его словам, киноакадемия решила прислушаться к зрителям, но оно все равно вызвало много споров.

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Подтверждаю, что все категории будут включены в прямую трансляцию,

– сказал Крамер.

Ранее во время трансляции Оскара-2022 было вырезано 8 церемоний. Их объявляли раньше:

"Оригинальный саундтрек",

"Макияж и прическа",

"Краткометражный документальный фильм",

"Монтаж фильма",

"Постановочный дизайн",

"Краткометражный анимационный фильм",

"Краткометражный фильм и звук".

Что известно об Оскар-2023 на данный момент

Оскар-2023 пройдет в театре "Долби" 12 марта 2023 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Церемонию вручения премии проведет популярный комик Джимми Киммел, который с 2003 года ведет ночное ток-шоу Jimmy Kimmel Live!.

Событие будут транслировать более чем в 200 странах мира в прямом эфире.

Кто претендент от Украины? Украинский Оскаровский комитет избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "Клондайк" Марины Эр Горбач. 21 декабря мы узнаем, попал ли он в шорт-лист Оскара.

Украинский Оскаровский комитет избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "Клондайк" Марины Эр Горбач. 21 декабря мы узнаем, попал ли он в шорт-лист Оскара. В начале ноября Марина Эр Горбач отметила, что лента "Клондайк" – на 4 позиции в прогнозах авторитетного издания Variety.

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