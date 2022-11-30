На Оскар-2023 вернут награждения во всех 23 категориях: а как было раньше
30 ноября 2022 , 11:43Читати новину українською
Источник:Variety
В 2023 году организаторы Оскара вернут старый формат. На торжественной церемонии они озвучат 8 категорий, которые были исключены из прямой трансляции в прошлом году.
Генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер сообщил, что такое решение организаторов многих сбило с толку. По его словам, киноакадемия решила прислушаться к зрителям, но оно все равно вызвало много споров.
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Подтверждаю, что все категории будут включены в прямую трансляцию,
– сказал Крамер.
Ранее во время трансляции Оскара-2022 было вырезано 8 церемоний. Их объявляли раньше:
- "Оригинальный саундтрек",
- "Макияж и прическа",
- "Краткометражный документальный фильм",
- "Монтаж фильма",
- "Постановочный дизайн",
- "Краткометражный анимационный фильм",
- "Краткометражный фильм и звук".
Что известно об Оскар-2023 на данный момент
- Оскар-2023 пройдет в театре "Долби" 12 марта 2023 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. Церемонию вручения премии проведет популярный комик Джимми Киммел, который с 2003 года ведет ночное ток-шоу Jimmy Kimmel Live!.
- Событие будут транслировать более чем в 200 странах мира в прямом эфире.
- Кто претендент от Украины? Украинский Оскаровский комитет избрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на премию Оскар-2023 в номинации "Лучший международный полнометражный фильм". Им стала лента "Клондайк" Марины Эр Горбач. 21 декабря мы узнаем, попал ли он в шорт-лист Оскара.
- В начале ноября Марина Эр Горбач отметила, что лента "Клондайк" – на 4 позиции в прогнозах авторитетного издания Variety.
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