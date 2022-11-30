Генеральний директор Академії кінематографічних мистецтв та наук Білл Крамер повідомив, що таке рішення організаторів багатьох збило з пантелику. За його словами, кіноакадемія вирішила дослухатися до глядачів, але воно однаково викликало багато суперечок.

Дізнавайтеся більше "Хапає за горлянку": як українці оцінили "Клондайк", претендента на Оскар-2023 від України

Підтверджую, що всі категорії будуть включені до прямої трансляції,

– сказав Крамер.

Раніше під час трансляції Оскара-2022 року було вирізано 8 церемоній. Їх оголошували раніше:

"Оригінальний саундтрек",

"Макіяж та зачіска",

"Короткометражний документальний фільм",

"Монтаж фільму",

"Постановний дизайн",

"Короткометражний анімаційний фільм",

"Короткометражний фільм та звук".

До речі. Щоб ознайомитися з переможцями Оскара у 2022 році, перейдіть сюди.

Що відомо про Оскар-2023 на цей момент

Оскар-2023 пройде в театрі "Долбі" 12 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США. Церемонію вручення премії проведе популярний комік Джиммі Кіммел, який з 2003 веде нічне ток-шоу Jimmy Kimmel Live!.

Подію транслюватимуть у понад 200 країнах світу у прямому ефірі.

Хто є претендентом від України? Український Оскарівський комітет 8 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на премію Оскар-2023 у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ним стала стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач. 21 грудня ми дізнаємося, чи потрапив він у шорт-лист Оскара.

Український Оскарівський комітет 8 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на премію Оскар-2023 у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ним стала стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач. 21 грудня ми дізнаємося, чи потрапив він у шорт-лист Оскара. На початку листопада Марина Ер Горбач зазначила про те, що стрічка "Клондайк" – на 4 позиції в прогнозах авторитетного видання Variety.

"Клондайк": дивіться трейлер претендента від України на Оскар-2023