Номинанты премии Оскар-2024: какие фильмы и актеры будут сражаться за престижную награду
Источник:The Academy
Сегодня, 23 января, наконец-то объявили номинантов на 96-ю ежегодную премию Оскар. Торжественная церемония награждения состоится 10 марта 2024 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.
Известно, что Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим церемонии вручения премии. Узнайте в материале номинантов на Оскар-2024.
Рекомендуем Сериалы о спорте на Netflix, которые можно посмотреть в выходные
Номинанты на Оскар-2024
Самый лучший фильм:
- "Американское чтиво"
- "Анатомия падения"
- "Барби"
- "Оставленные"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Маэстро"
- "Оппенгеймер"
- "Прошлые жизни"
- "Бедные создания"
- "Зона интересов"
Лучший актер:
- Брэдли Купер, "Маэстро"
- Колман Доминго, "Растин"
- Пол Джаматти, "Оставленные"
- Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
- Джеффри Райт, "Американское чтиво"
Лучшая актриса:
- Лили Гладстон, "Убийцы цветочного полнолуния"
- Сандра Хюллер, "Анатомия падения"
- Кэри Маллиган, "Маэстро"
- Эмма Стоун, "Бедные создания"
- Аннет Беннинг, "Дайана Найед"
Лучший режиссер:
- Джонатан Глейзер, "Зона интересов"
- Йоргос Лантимос, "Бедняжные создания"
- Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"
- Мартин Скорсезе, "Убийцы цветочного полнолуния"
- Жюстин Трие, "Анатомия падения"
Лучшая актриса второго плана:
- Эмили Блант, "Оппенгеймер"
- Даниэль Брукс, "Цвет пурпурный"
- Джоди Фостер, "Дайана Найед"
- Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"
- Америка Феррера, "Барби"
Лучший актер второго плана:
- Райан Гослинг, "Барби"
- Стерлинг Браун, "Американское чтиво"
- Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочного полнолуния"
- Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"
- Марк Руффало, "Бедные создания"
Лучший адаптированный сценарий:
- "Барби"
- "Американское чтиво"
- "Бедные создания"
- "Оппенгеймер"
- "Зона интересов"
Лучший оригинальный сценарий:
- "Май, декабрь"
- "Маэстро"
- "Оставленные"
- "Прошлые жизни"
- "Анатомия падения"
Лучший иностранный фильм:
- "Идеальные дни" (Япония)
- "Общество снега" (Испания)
- "Учительская" (Германия)
- "Зона интересов" (Великобритания)
- "Я – Капитан" (Италия)
Лучший анимационный фильм:
- "Элементарно"
- "Нимона"
- "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
- "Мальчик и птица"
- "Мечты работа"
Лучший документальный фильм:
- "20 дней в Мариуполе"
- "Убить тигра"
- "Вечная память"
- "Четыре дочери"
- "Бобби Уайн: Народный президент"
Лучший оператор:
- "Оппенгеймер"
- "Граф"
- "Маэстро"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Бедные создания"
Лучшие визуальные эффекты:
- "Творец"
- "Годзилла: Минус один"
- "Сторожевые Галактики. Часть 3"
- "Миссия невыполнима: Смертельная расплата"
- "Наполеон"
Лучший композитор:
- "Американское чтиво"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Индиана Джонс и колесо судьбы"
Лучший монтаж:
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Оставленные"
- "Анатомия падения"
Лучшие дизайны костюмов:
- "Барби"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Наполеон"
Лучшие макияж и прически:
- "Голда"
- "Маэстро"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Снежное сообщество"
Лучший игровой короткометражный фильм
- "После"
- "Красное, белое и синее"
- "Удивительная история Генри Шугара"
- "Непобедимый"
- "Рыцарь удачи"
Лучший звук:
- "Барби"
- "Маэстро"
- "Оппенгеймер"
- "Зона интересов"
- "Творец"
- "Миссия невыполнима: Смертельная расплата"
Лучший короткометражный анимационный фильм:
- "Письмо к свинье"
- "95 ощущений"
- "Наша униформа"
- "Pachyderme"
- "Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший короткометражный фильм:
- "После"
- "Удивительная история Генри Шугара"
- "Неуязвимый"
- "Рыцарь удачи"
- "Красный, белый, синий"
Лучший короткометражный документальный фильм:
- "Азбука книжного запрета"
- "Парикмахер из Литл-Рока"
- "Остров посередине"
- "Последняя мастерская"
- "Nǎi Nai и Wài Pó"
Лучший художник-постановщик:
- "Барби"
- "Убийцы цветочного полнолуния"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Наполеон"
Лучший грим и прически:
- "Голда"
- "Маэстро"
- "Оппенгеймер"
- "Бедные создания"
- "Общество снега"
Лучшая песня:
- "What Was I Made For?" ("Барби")
- "Road to Freedom" ("Растин")
- "The Fire Inside" ("Жгучий горячий")
- "I'm Just Ken" ("Барби")
- "Wahzhazhe" ("Убийцы цветочного полнолуния")
Церемония вручения Оскара-2023 была исторической
Фильм, который еще 10 лет назад практически стал бы фаворитом, получил семь статуэток. Это научно-фантастическая эпопея "Все всегда и в то же время".
"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма
Мишель Йо была признана лучшей актрисой в прошлом году, став первой азиатской актрисой, получившей эту награду. Поэтому интересно, свидетелями каких исторических событий мы можем стать в этом году.