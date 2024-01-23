Номинанты премии Оскар-2024: какие фильмы и актеры будут сражаться за престижную награду

Сегодня, 23 января, наконец-то объявили номинантов на 96-ю ежегодную премию Оскар. Торжественная церемония награждения состоится 10 марта 2024 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Известно, что Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим церемонии вручения премии. Узнайте в материале номинантов на Оскар-2024.

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Номинанты на Оскар-2024

Самый лучший фильм:

"Американское чтиво"

"Анатомия падения"

"Барби"

"Оставленные"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Бедные создания"

"Зона интересов"

Лучший актер:

Брэдли Купер, "Маэстро"

Колман Доминго, "Растин"

Пол Джаматти, "Оставленные"

Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Джеффри Райт, "Американское чтиво"

Лучшая актриса:

Лили Гладстон, "Убийцы цветочного полнолуния"

Сандра Хюллер, "Анатомия падения"

Кэри Маллиган, "Маэстро"

Эмма Стоун, "Бедные создания"

Аннет Беннинг, "Дайана Найед"

Лучший режиссер:

Джонатан Глейзер, "Зона интересов"

Йоргос Лантимос, "Бедняжные создания"

Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"

Мартин Скорсезе, "Убийцы цветочного полнолуния"

Жюстин Трие, "Анатомия падения"

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант, "Оппенгеймер"

Даниэль Брукс, "Цвет пурпурный"

Джоди Фостер, "Дайана Найед"

Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"

Америка Феррера, "Барби"

Лучший актер второго плана:

Райан Гослинг, "Барби"

Стерлинг Браун, "Американское чтиво"

Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочного полнолуния"

Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бедные создания"

Лучший адаптированный сценарий:

"Барби"

"Американское чтиво"

"Бедные создания"

"Оппенгеймер"

"Зона интересов"

Лучший оригинальный сценарий:

"Май, декабрь"

"Маэстро"

"Оставленные"

"Прошлые жизни"

"Анатомия падения"

Лучший иностранный фильм:

"Идеальные дни" (Япония)

"Общество снега" (Испания)

"Учительская" (Германия)

"Зона интересов" (Великобритания)

"Я – Капитан" (Италия)

Лучший анимационный фильм:

"Элементарно"

"Нимона"

"Человек-паук: Сквозь Вселенную"

"Мальчик и птица"

"Мечты работа"

Лучший документальный фильм:

"20 дней в Мариуполе"

"Убить тигра"

"Вечная память"

"Четыре дочери"

"Бобби Уайн: Народный президент"

Лучший оператор:

"Оппенгеймер"

"Граф"

"Маэстро"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Бедные создания"

Лучшие визуальные эффекты:

"Творец"

"Годзилла: Минус один"

"Сторожевые Галактики. Часть 3"

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата"

"Наполеон"

Лучший композитор:

"Американское чтиво"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Индиана Джонс и колесо судьбы"

Лучший монтаж:

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Оставленные"

"Анатомия падения"

Лучшие дизайны костюмов:

"Барби"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Наполеон"

Лучшие макияж и прически:

"Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Снежное сообщество"

Лучший игровой короткометражный фильм

"После"

"Красное, белое и синее"

"Удивительная история Генри Шугара"

"Непобедимый"

"Рыцарь удачи"

Лучший звук:

"Барби"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Зона интересов"

"Творец"

"Миссия невыполнима: Смертельная расплата"

Лучший короткометражный анимационный фильм:

"Письмо к свинье"

"95 ощущений"

"Наша униформа"

"Pachyderme"

"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший короткометражный фильм:

"После"

"Удивительная история Генри Шугара"

"Неуязвимый"

"Рыцарь удачи"

"Красный, белый, синий"

Лучший короткометражный документальный фильм:

"Азбука книжного запрета"

"Парикмахер из Литл-Рока"

"Остров посередине"

"Последняя мастерская"

"Nǎi Nai и Wài Pó"

Лучший художник-постановщик:

"Барби"

"Убийцы цветочного полнолуния"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Наполеон"

Лучший грим и прически:

"Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Общество снега"

Лучшая песня:

"What Was I Made For?" ("Барби")

"Road to Freedom" ("Растин")

"The Fire Inside" ("Жгучий горячий")

"I'm Just Ken" ("Барби")

"Wahzhazhe" ("Убийцы цветочного полнолуния")

Церемония вручения Оскара-2023 была исторической

Фильм, который еще 10 лет назад практически стал бы фаворитом, получил семь статуэток. Это научно-фантастическая эпопея "Все всегда и в то же время".

"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма

Мишель Йо была признана лучшей актрисой в прошлом году, став первой азиатской актрисой, получившей эту награду. Поэтому интересно, свидетелями каких исторических событий мы можем стать в этом году.