Номинанты премии Оскар-2024: какие фильмы и актеры будут сражаться за престижную награду

23 января 2024, 17:15
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Источник:

The Academy

Сегодня, 23 января, наконец-то объявили номинантов на 96-ю ежегодную премию Оскар. Торжественная церемония награждения состоится 10 марта 2024 г. в Лос-Анджелесе, Калифорния, США.

Известно, что Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим церемонии вручения премии. Узнайте в материале номинантов на Оскар-2024.

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Номинанты на Оскар-2024

Самый лучший фильм:

  • "Американское чтиво"
  • "Анатомия падения"
  • "Барби"
  • "Оставленные"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Маэстро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Прошлые жизни"
  • "Бедные создания"
  • "Зона интересов"

Лучший актер:

  • Брэдли Купер, "Маэстро"
  • Колман Доминго, "Растин"
  • Пол Джаматти, "Оставленные"
  • Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
  • Джеффри Райт, "Американское чтиво"

Лучшая актриса:

  • Лили Гладстон, "Убийцы цветочного полнолуния"
  • Сандра Хюллер, "Анатомия падения"
  • Кэри Маллиган, "Маэстро"
  • Эмма Стоун, "Бедные создания"
  • Аннет Беннинг, "Дайана Найед"

Лучший режиссер:

  • Джонатан Глейзер, "Зона интересов"
  • Йоргос Лантимос, "Бедняжные создания"
  • Кристофер Нолан, "Оппенгеймер"
  • Мартин Скорсезе, "Убийцы цветочного полнолуния"
  • Жюстин Трие, "Анатомия падения"

Лучшая актриса второго плана:

  • Эмили Блант, "Оппенгеймер"
  • Даниэль Брукс, "Цвет пурпурный"
  • Джоди Фостер, "Дайана Найед"
  • Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные"
  • Америка Феррера, "Барби"

Лучший актер второго плана:

  • Райан Гослинг, "Барби"
  • Стерлинг Браун, "Американское чтиво"
  • Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочного полнолуния"
  • Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"
  • Марк Руффало, "Бедные создания"

Лучший адаптированный сценарий:

  • "Барби"
  • "Американское чтиво"
  • "Бедные создания"
  • "Оппенгеймер"
  • "Зона интересов"

Лучший оригинальный сценарий:

  • "Май, декабрь"
  • "Маэстро"
  • "Оставленные"
  • "Прошлые жизни"
  • "Анатомия падения"

Лучший иностранный фильм:

  • "Идеальные дни" (Япония)
  • "Общество снега" (Испания)
  • "Учительская" (Германия)
  • "Зона интересов" (Великобритания)
  • "Я – Капитан" (Италия)

Лучший анимационный фильм:

  • "Элементарно"
  • "Нимона"
  • "Человек-паук: Сквозь Вселенную"
  • "Мальчик и птица"
  • "Мечты работа"

Лучший документальный фильм:

  • "20 дней в Мариуполе"
  • "Убить тигра"
  • "Вечная память"
  • "Четыре дочери"
  • "Бобби Уайн: Народный президент"

Лучший оператор:

  • "Оппенгеймер"
  • "Граф"
  • "Маэстро"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Бедные создания"

Лучшие визуальные эффекты:

  • "Творец"
  • "Годзилла: Минус один"
  • "Сторожевые Галактики. Часть 3"
  • "Миссия невыполнима: Смертельная расплата"
  • "Наполеон"

Лучший композитор:

  • "Американское чтиво"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Индиана Джонс и колесо судьбы"

Лучший монтаж:

  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Оставленные"
  • "Анатомия падения"

Лучшие дизайны костюмов:

  • "Барби"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Наполеон"

Лучшие макияж и прически:

  • "Голда"
  • "Маэстро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Снежное сообщество"

Лучший игровой короткометражный фильм

  • "После"
  • "Красное, белое и синее"
  • "Удивительная история Генри Шугара"
  • "Непобедимый"
  • "Рыцарь удачи"

Лучший звук:

  • "Барби"
  • "Маэстро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Зона интересов"
  • "Творец"
  • "Миссия невыполнима: Смертельная расплата"

Лучший короткометражный анимационный фильм:

  • "Письмо к свинье"
  • "95 ощущений"
  • "Наша униформа"
  • "Pachyderme"
  • "Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший короткометражный фильм:

  • "После"
  • "Удивительная история Генри Шугара"
  • "Неуязвимый"
  • "Рыцарь удачи"
  • "Красный, белый, синий"

Лучший короткометражный документальный фильм:

  • "Азбука книжного запрета"
  • "Парикмахер из Литл-Рока"
  • "Остров посередине"
  • "Последняя мастерская"
  • "Nǎi Nai и Wài Pó"

Лучший художник-постановщик:

  • "Барби"
  • "Убийцы цветочного полнолуния"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Наполеон"

Лучший грим и прически:

  • "Голда"
  • "Маэстро"
  • "Оппенгеймер"
  • "Бедные создания"
  • "Общество снега"

Лучшая песня:

  • "What Was I Made For?" ("Барби")
  • "Road to Freedom" ("Растин")
  • "The Fire Inside" ("Жгучий горячий")
  • "I'm Just Ken" ("Барби")
  • "Wahzhazhe" ("Убийцы цветочного полнолуния")

Церемония вручения Оскара-2023 была исторической

Фильм, который еще 10 лет назад практически стал бы фаворитом, получил семь статуэток. Это научно-фантастическая эпопея "Все всегда и в то же время".

"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма

Мишель Йо была признана лучшей актрисой в прошлом году, став первой азиатской актрисой, получившей эту награду. Поэтому интересно, свидетелями каких исторических событий мы можем стать в этом году.

Автор: Ольга Паньків