Сперва публике показался забавным тот факт, что звезда выбрал для такого серьезного события будничную одежду – шорты, рубашку с принтом и кофту с капюшоном. Адам разыграл с ведущим забавный диалог, а по его завершению просто ушел. Однако публика в сети отреагировала на такую "миниатюру" довольно неоднозначно, пишет Кино24.

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Ведущий премии Конан О'Брайен сказал, что актер выглядит как "парень, который играет в покер в два часа ночи".



Адам Сэндлер на церемонии "Оскар-2025" / Фото Getty images

Сначала это было очень забавно, однако украинцы провели довольно неприятную параллель. Аудитория считает, что, вероятно, организаторы премии провели аналогию с последней встречей Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда украинскому президенту задали некорректный вопрос относительно его внешнего вида, спросив, "когда он наденет костюм". Зеленский ответил, что будет носить костюм, когда в Украине завершится война.

Сейчас это теория относительно ситуации на "Оскаре". Ведущие трансляции отметили, если информация подтвердится, то это будет очень плохой шуткой.