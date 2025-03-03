Он предстал перед папарацци на красной дорожке, украсив свой образ аксессуаром в виде сине-желтой ленты, пишет Кино 24.

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Просто хочу сказать, давайте не будем поворачиваться спиной к Украине,

– сказал Страуган Марку Малкину из Variety.



Питер Страуган на Оскаре-2025 / Фото Getty Images

Такой жест в поддержку нашей страны после новостей, которые последние несколько дней наполняют информационное пространство, очень важен. Питер Страуган один из тех звезд, которые несмотря на все продолжают поддерживать Украину в борьбе с агрессором.

Напомним, в этом году в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" за победу борется лента о войне в Украине – "Фарфоровая война". Режиссер Слава Леонтьев вышел на красную дорожку с собачкой Фродо – одним из героев фильма.