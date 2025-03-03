Весь звездный бомонд этой ночью собрался в театре Dolby. Именно там уже совсем скоро начнется церемония вручения желанных статуэток. Украинцы могут вживую следить за событиями на телеканале Суспільне Культура, который в третий раз получил эксклюзивное право на показ трансляции церемонии, пишет Кино 24.

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Поэтому украинцы могут следить за главной киноночью на телеканале Суспільне Культура или на сайте.

Звездный бомонд соберется на красной дорожке в 1:30 по киевскому времени, а церемония вручения премии начнется в 2:00 и продлится до 4:30.