В Лос-Анджелесе прямо сейчас происходит главное кинособытие года – церемония вручения Оскара-2025. Звезд на красной дорожке и имена победителей узнаем в прямом эфире, который начался в 1:30 по киевскому времени.
Весь звездный бомонд этой ночью собрался в театре Dolby. Именно там уже совсем скоро начнется церемония вручения желанных статуэток. Украинцы могут вживую следить за событиями на телеканале Суспільне Культура, который в третий раз получил эксклюзивное право на показ трансляции церемонии, пишет Кино 24.