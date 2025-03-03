Церемонія Оскара-2025 проходить у театрі Dolby в Лос-Анджелесі, українці можуть дивитися пряму трансляцію на телеканалі Суспільне Культура.
Документальний фільм "Порцелянова війна", про війну в Україні, номінований на Оскар-2025, був створений за участю США, України та Австралії.
Онлайн-трансляція Оскара-2025 / Фото LanKS
У Лос-Анджелесі просто зараз відбувається головна кіноподія року – церемонія вручення Оскара-2025. Красування зірок на червоній доріжці та імена переможців дізнаємося у прямому етері, який розпочався о 1:30 за київським часом.
Увесь зірковий бомонд цієї ночі зібрався у театрі Dolby. Саме там вже зовсім скоро розпочнеться церемонія вручення омріяних статуеток. Українці можуть наживо слідкувати за подіями на телеканалі Суспільне Культура, який втретє отримав ексклюзивне право на показ трансляції церемонії, пише Кіно 24.