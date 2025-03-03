Увесь зірковий бомонд цієї ночі зібрався у театрі Dolby. Саме там вже зовсім скоро розпочнеться церемонія вручення омріяних статуеток. Українці можуть наживо слідкувати за подіями на телеканалі Суспільне Культура, який втретє отримав ексклюзивне право на показ трансляції церемонії, пише Кіно 24.

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Тож українці можуть слідкувати за головною кіноніччю на телеканалі Суспільне Культура або на сайті.

Зірковий бомонд збереться на червоній доріжці о 1:30 за київським часом, а церемонія вручення премії розпочнеться о 2:00 й триватиме до 4:30.