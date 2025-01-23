Американский фильм "Анора" с российскими актерами получил признание среди организаторов Оскара-2025. Лента и россиянин Юрий Борисов оказались в списке номинантов, пишет 24 Канал.

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Фильм "Анора" получил шанс получить Оскар в 6 категориях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж", а также "Лучшая женская роль" (Майки Мэдисон) и "Лучшая мужская роль второго плана" (Юрий Борисов).



Номинации на Оскар / Фото из соцсети Х

Российский актер впервые получил номинацию на кинопремию Оскар. Юрий Борисов претендует на победу как лучший актер второго плана.



Номинации на Оскар / Фото из соцсети Х

Что не так с фильмом "Анора"

"Анора" Шона Бейкера рассказывает о стриптизерше и секс-работнице Ани (полное – Анора), которая знакомится с сыном российского олигарха. Между ними завязывается роман и брак, что оказывается под угрозой, когда обо всем узнают родители.

В ленте появляются российские актеры: Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Дарья Экамасова, Алексей Серебряков, Карен Карагулян, Ваче Товмасян и Алена Гуревич.

Фильм получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском фестивале и номинации на другие кинонаграды. Из этого складывается впечатление, будто бы мир забыл о войне в Украине и снова начал терпеть россиян.

Юрий Борисов – не просто "хороший русский", ведь он нормально относится к участию в пропагандистских фильмах. В течение карьеры он участвовал в проектах, где Россия намеренно продвигает определенные нарративы. В частности, засветился в ленте "Калашников", которую снимали во временно оккупированном Крыму. Очевидно, что Борисов поддерживает и распространяет российскую захватническую пропаганду, на что Голливуд просто закрыл глаза.