Звезда "Индианы Джонса" Харрисон Форд не выйдет на сцену Оскара в воскресенье вечером, 2 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Entertainment Weekly.

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Икона Голливуда должен был быть одним из ведущих церемонии награждения премии Оскар и вручать статуэтку победителю. Но он не появится на мероприятии из-за проблем со здоровьем.

Стало известно, что перед премией у Харрисона Форда диагностировали опоясывающий лишай. Поэтому актер будет заниматься лечением.

Кто будет ведущим Оскара

Главным ведущим премии впервые будет Конан О'Брайен. Он ранее вел церемонии вручения премии Эмми и MTV Movie Awards.

Ранее объявили, что церемонию посетят такие актеры как Киллиан Мерфи, Эмма Стоун, Роберт Дауни-младший и Вупи Голдберг, которая вернется на премию впервые за почти 10 лет. Это актеры-победители премии, которые вручат статуэтки новоиспеченным триумфаторам.