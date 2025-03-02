Зірка "Індіани Джонса" Гаррісон Форд не вийде на сцену Оскара в неділю ввечері, 2 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Entertainment Weekly.

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Ікона Голлівуду мав бути одним з ведучих церемонії нагородження премії Оскар та вручати статуетку переможцю. Але він не з'явиться на заході через проблеми зі здоров'ям.

Стало відомо, що перед премією в Гаррісона Форда діагностували оперізувальний лишай. Тому актор займатиметься лікуванням.

Хто буде ведучим Оскара

Головним ведучим премії вперше буде Конан О'Браєн. Він раніше вів церемонії вручення премії Еммі та MTV Movie Awards.

Раніше оголосили, що церемонію відвідають такі актори як Кілліан Мерфі, Емма Стоун, Роберт Дауні-молодший та Вупі Голдберг, яка повернеться на премію вперше за майже 10 років. Це актори-переможці премії, які вручать статуетки новоспеченим тріумфаторам.