Лучший актер 2025: что нужно знать о номинантах на Оскар в этой категории

Оскар-2025 приближается, а это значит, что пора внимательнее рассмотреть всех номинантов. В этом году за звание "лучшего актера" сразятся пятеро талантливых звезд Голливуда.

Персонажи, которых сыграли номинанты на звание лучшего актера, разнообразные– от кардинала к будущему президенту. 24 Канал подробнее расскажет, что нужно знать о каждом из актеров.

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Эдриен Броуди

Американский актер еврейского происхождения номинирован за главную роль Ласло Тота в фильме "Бруталист. Раньше он получал награду за роль пианиста Владислава Шпильмана, переживший Холокост. У Эдриена Броуди самые высокие шансы получить Оскара, согласно букмекерам. Он ведь получил премии "Золотой глобус" и BAFTA.



Актеры, номинированы на Оскар / Кадр из фильма

51-летний Броуди имеет не только еврейское, но и польские и венгерские корни, но рос он в Нью-Йорке. С 13 лет снимался в рекламе, потом начал работать на телевидении, а потом в кино. Под полномасштабное вторжение поддержал Украину.

Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе претендует на награду за главную роль в музыкальном байопике "Боб Дилан: Полнейший незнакомец" о становлении и развитии музыканта. Для актера это вторая номинация на Оскар– впервые его номинировали за роль в фильме "Назови меня своим именем" в 2017 году.



Актеры, номинированы на Оскар / Кадр из фильма

29-летний Тимоти Шаламе также известен по роли в фильмах "Интерстеллар", "Дюна" и "Вилли Вонка". На актерскую карьеру его вдохновила игра Гита Леджера в "Джокере", снимался в рекламе и кино с детства.

Колман Доминго

Актера номинировали за роль Джона в фильме "Синг-Синг", где он играет узника исправительной колонии. Персонаж Колмана помогает создать программу, в пределах которой заключенные ставят пьесы во время пребывания за решеткой.



Актеры, номинированы на Оскар / Кадр из фильма

Колман Доминго родился в Филадельфии, впервые снялся в кино в 1995 году. Был номинирован на Оскар также за драму "Растин".

Ральф Файнс

Актер сыграл кардинала Томаса Лоуренса в триллере "Конклав"– и получил третью номинацию на Оскар. Его персонаж отвечает за избрание нового Папы Римского.



Актеры, номинированы на Оскар / Кадр из фильма

62-летний Ральф Файнс– английский актер. Практически все члены его семьи работают в кино. Наиболее известен за роль Лорда Волдеморта в "Гарри Поттере".

Себастиан Стэн

Игра актера в фильме "Ученик. История Трампа" принесла ему номинацию на Оскар. Себастиан играл Дональда Трампа за несколько десятилетий до этого, как тот стал президентом. События фильма происходят в Нью-Йорке 70-х годов. Сам Трамп назвал ленту "дешевой", клеветнической и отвратительной".



Актеры, номинированы на Оскар / Кадр из фильма

Актер родился в Румынии, в детстве с мамой переехал в США. Там он начал играть в постановках пьес, а потом пошел работать в театр. С 2007 года активно развивает свою кинокарьеру.