Персонажі, яких зіграли номінанти на звання найкращого актора, різноманітні – від кардинала до майбутнього президента. 24 Канал детальніше розповість, що треба знати про кожного з акторів.
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Едрієн Броуді
Американський актор єврейського походження номінований за головну роль Ласло Тота у фільмі "Бруталіст. Раніше він отримував нагороду за роль піаніста Владислава Шпільмана, який пережив Голокост. В Едрієна Броуді найвищі шанси отримати Оскара, згідно з букмекерами. Адже він вже здобув премії "Золотий глобус" і BAFTA.
Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму
51-річний Броуді має не тільки єврейське, але й польське та угорське коріння, але ріс він у Нью-Йорку. З 13 років знімався в рекламі, потім почав працювати на телебаченні, а згодом у кіно. Під повномасштабного вторгнення підтримав Україну.
Тімоті Шаламе
Тімоті Шаламе претендує на нагороду за головну роль у музичному байопіку "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" про становлення та розвиток музиканта. Для актора це друга номінація на Оскар – вперше його номінували за роль у фільмі "Назви мене своїм ім'ям" у 2017 році.
Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму
29-річний Тімоті Шаламе також відомий за ролі у фільмах "Інтерстеллар", "Дюна" та "Віллі Вонка". На акторську кар'єру його надихнула гра Гіта Леджера у "Джокері", знімався у рекламі та кіно з дитинства.
Колман Домінго
Актора номінували за роль Джона у фільмі "Сінг-Сінг", де він грає в'язня виправної колонії. Персонаж Колмана допомагає створити програму, в межах якої в'язні ставлять п'єси під час перебування за ґратами.
Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму
Колман Домінго народився у Філадельфії, вперше знявся у кіно у 1995 році. Був номінований на Оскар також за драму "Растін".
Ральф Файнс
Актор зіграв кардинала Томаса Лоуренса у трилері "Конклав" – та здобув третю номінацію на Оскар. Його персонаж відповідає за обрання нового Папи Римського.
Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму
62-річний Ральф Файнс – англійський актор. Майже всі члени його родини працюють в кіно. Найбільше відомий за роль Лорда Волдеморта в "Гаррі Поттері".
Себастіан Стен
Гра актора у фільмі "Учень. Історія Трампа" принесла йому номінацію на Оскар. Себастіан грав Дональда Трампа за кілька десятиліть до того, як той став президентом. Події стрічки відбуваються у Нью-Йорку 70-х років. Сам Трамп назвав стрічку "дешевою, наклепницькою та огидною".
Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму
Актор народився в Румунії, у дитинстві з мамою переїхав до США. Там він почав грати у постановках п'єс, а згодом пішов працювати в театр. З 2007 року активно розвиває свою кінокар'єру.