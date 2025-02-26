Персонажі, яких зіграли номінанти на звання найкращого актора, різноманітні – від кардинала до майбутнього президента. 24 Канал детальніше розповість, що треба знати про кожного з акторів.

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Едрієн Броуді

Американський актор єврейського походження номінований за головну роль Ласло Тота у фільмі "Бруталіст. Раніше він отримував нагороду за роль піаніста Владислава Шпільмана, який пережив Голокост. В Едрієна Броуді найвищі шанси отримати Оскара, згідно з букмекерами. Адже він вже здобув премії "Золотий глобус" і BAFTA.



Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму

51-річний Броуді має не тільки єврейське, але й польське та угорське коріння, але ріс він у Нью-Йорку. З 13 років знімався в рекламі, потім почав працювати на телебаченні, а згодом у кіно. Під повномасштабного вторгнення підтримав Україну.

Тімоті Шаламе

Тімоті Шаламе претендує на нагороду за головну роль у музичному байопіку "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець" про становлення та розвиток музиканта. Для актора це друга номінація на Оскар – вперше його номінували за роль у фільмі "Назви мене своїм ім'ям" у 2017 році.



Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму

29-річний Тімоті Шаламе також відомий за ролі у фільмах "Інтерстеллар", "Дюна" та "Віллі Вонка". На акторську кар'єру його надихнула гра Гіта Леджера у "Джокері", знімався у рекламі та кіно з дитинства.

Колман Домінго

Актора номінували за роль Джона у фільмі "Сінг-Сінг", де він грає в'язня виправної колонії. Персонаж Колмана допомагає створити програму, в межах якої в'язні ставлять п'єси під час перебування за ґратами.



Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму

Колман Домінго народився у Філадельфії, вперше знявся у кіно у 1995 році. Був номінований на Оскар також за драму "Растін".

Ральф Файнс

Актор зіграв кардинала Томаса Лоуренса у трилері "Конклав" – та здобув третю номінацію на Оскар. Його персонаж відповідає за обрання нового Папи Римського.



Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму

62-річний Ральф Файнс – англійський актор. Майже всі члени його родини працюють в кіно. Найбільше відомий за роль Лорда Волдеморта в "Гаррі Поттері".

Себастіан Стен

Гра актора у фільмі "Учень. Історія Трампа" принесла йому номінацію на Оскар. Себастіан грав Дональда Трампа за кілька десятиліть до того, як той став президентом. Події стрічки відбуваються у Нью-Йорку 70-х років. Сам Трамп назвав стрічку "дешевою, наклепницькою та огидною".



Актори, номіновані на Оскар / Кадр з фільму

Актор народився в Румунії, у дитинстві з мамою переїхав до США. Там він почав грати у постановках п'єс, а згодом пішов працювати в театр. З 2007 року активно розвиває свою кінокар'єру.