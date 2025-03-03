Роберт Дауни-младший в прошлом году получил Оскар как лучший актер второго плана за роль в фильме "Оппенгеймер". Поэтому в этом году он объявлял победителя в этой категории. Но оскандалился своей речью, передает 24 Канал со ссылкой на United24.

К слову "Анора" получила Оскар-2025: что стоит знать о фильме, в котором снялся россиянин Борисов

Голливудский актер и лауреат Оскара обратился к Юрию Борисову со сцены, начал его расхваливать и назвал "братом".

Юра Борисов, где он? А, вот здесь. Разве он не был невероятным в "Аноре"? Выдающаяся игра, добро пожаловать в мир успеха, брат. У тебя большое будущее и ты на своем месте. Я прав? Да,

– сказал Роберт Дауни-младший.

Впрочем, победителем в категории "Лучший актер второго плана" стал Киран Калкин за роль в фильме "Настоящая боль".

Роберт Дауни-младший о Юрии Борисове: видео

Обратите внимание! Ранее 24 Канал сообщал, якобы Роберт Дауни-младший раскритиковал Юрия Борисова. Однако на самом деле это был комментарий переводчика, Юрия Мазура, во время речи актера.

Юра Борисов является путинистом. Он занесен в базу "Миротворец", поскольку в 2020 году имел роль в российском фильме, который снимали в оккупированном Крыму. Ранее снимался в пропагандистском фильме "Т-34", где прославляли российскую армию.

Какова позиция Роберта Дауни-младшего

Звезда фильмов Marvel не высказывал четкой политической позиции. Но летом 2022 года попал в скандал. Его сфотографировали на публике, когда актер носил носки Adidas с надписью "Россия" российского дизайнера Гоши Рубчинского.