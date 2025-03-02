Оскар-2025: текстовая трансляция главного кинособытия года

В ночь со 2 на 3 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе отгремит церемония вручения самой престижной кинопремии Оскар-2025. Телеканал Суспільне Культура будет транслировать церемонию в Украине с предшоу в 00:00, красной дорожкой в 1:30 и награждением в 2:00.

Уже в третий раз Общественное Культура получает эксклюзивное право на показ трансляции церемонии вручения премии Оскар в Украине. Прямой эфир для украинской аудитории будет комментировать известный режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев. А текстовую трансляцию главных событий кинопремии читайте в материале Кино 24.

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В полночь на телеканале Суспільне Культура начнется предшоу "Оскар-2025: украинский взгляд". Там Ахтем Сеитаблаев поделится впечатлениями от события, обсуждая интересные моменты и кандидатов, претендующих на статуэтки в различных номинациях.

Отметим, что в этом году в номинации "Лучший документальный фильм" за победу поборется украинская лента "Фарфоровая война". Фильм рассказывает историю трех украинских художников: Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова. "Фарфоровая война" показывает, как эти люди, несмотря на опасность, остаются в родном Харькове и борются не только оружием (Слава Леонтьев, в частности, был военным), но и через свое искусство.

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