В понедельник, 9 сентября, состоялось заседание Украинского Оскаровского комитета. После голосования 14 членов комитета выбрали фильм, который представит Украину на 97 премии Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм".

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"Члены Комитета подробно рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была жаркой и конструктивной. В результате голосования претендентом выбран фильм "Ля Палисиада". Желаем представителю успеха в оскаровской гонке!" – сообщил Председатель комитета, Дмитрий Сухолиткий-Собчук.

О чем фильм "Ля Палисиада"

События картины разворачиваются в Украине – в 1996 году, за несколько месяцев до подписания документа, отменяющего смертную казнь. Добрые друзья – полицейский-детектив и судебный психиатр расследуют убийство своего коллеги.

Правоохранители хотят поскорее закрыть дело, но врач сомневается в уверен, что подозреваемый действительно виновен. Кроме того, полицейские постоянно над ним издеваются.

Это первый полнометражный фильм Филиппа Сотниченко. Его жанр – постсоветский нуар.

"Ля Палисиада": смотрите трейлер онлайн

В национальном отборе на Оскар участвовали четыре фильма: