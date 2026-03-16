Ни одного упоминания об Украине: как на Оскаре говорили о мире, но забыли о главном

Ночью 16 марта в Лос-Анджелесе состоялась 98-я церемония награждения премии Оскар. Это событие стало одним из самых политизированных за последние годы: со сцены высмеивали Дональда Трампа, вспоминали о войне и Палестине, критиковали ICE. Но ни одного упоминания об Украине.

Война России против Украины продолжается уже пятый год, но мир уже не впервые закрывает глаза на жестокие преступления страны-агрессора. Церемония Оскара снова продемонстрировала равнодушие со стороны культурного сообщества, пишет 24 Канал.

Почему Оскар-2026 был одним из самых политизированных?

Когда Украина громко заявляла о себе в начале полномасштабного вторжения, мир отмалчивался со словами: "культура вне политики". Но похоже, что теперь к культурному сообществу приходит понимание обратного.

Предупреждаю, сегодня вечером разговор может зайти на политические темы,

– сказал ведущий Конан О'Брайен в начале мероприятия.

У The Guardian это объясняют тем, что на Оскаре в этом году доминировали фильмы на социальные и общественно важные темы. Но и предположили, что нынешнюю ситуацию в мире становится просто невозможно игнорировать.

В частности, о войне вспомнил Хавьер Бардем, который вышел на сцену Оскара со значком "Нет войне" и брошью в поддержку Палестины.



Хавьер Бардем / Фото Getty Images

Ведущий также смело шутил о Дональде Трампе, а Пол Томас Андерсон, который стал лучшим режиссером, отметил параллель между событиями в его фильме и нынешней политической ситуацией.

Я написал этот фильм для своих детей, чтобы извиниться за тот беспорядок, который мы оставили в этом мире, что передаем им в наследство. Но также с надеждой, что, надеемся, именно они станут тем поколением, которое вернет нам здравый смысл и порядочность,

– сказал оскароносный режиссер.

Триумф российского пропагандистского фильма

В категории "Лучший полнометражный документальный фильм" победила российская лента "Мистер Никто против Путина". Идея фильма – сформировать образ "хороших" россиян, которые вроде бы не виноваты в кровопролитной войне.

Это производит неоднозначное впечатление. Мировая киноиндустрия снова подсветила историю россиян несмотря на то, что именно они продолжают войну и прямо сейчас обстреливают мирные города. Таким образом Россию продолжают отбеливать, а Украина тем временем отходит на второй план.

Казалось бы, авторам фильма было бы уместно вспомнить о войне и Украине. Но Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин обошлись абстрактными фразами и не сумели назвать вещи своими именами. Например, Таланкин заговорил на русском и призвал к миру.

Мы смотрим на небо в поисках падающих звезд, чтобы загадать очень важное желание. Но есть страны, где вместо звезд падают бомбы и дроны. Ради нашего будущего, ради всех наших детей, немедленно прекратите все эти войны,

– сказал Таланкин, не решившись назвать страны, которые он имеет в виду.

В этом в очередной раз проявляется циничность так называемой российской оппозиции, которая не способна высказываться четко.

Почему Украину проигнорировали?

Важно вспомнить, что ранее в длинный список номинантов в категории "Лучший документальный полнометражный фильм" входила лента украинского режиссера Мстислава Чернова – "2000 метров до Андреевки".

Но Американская киноакадемия не включила ленту в шортлист. Создается впечатление, что мировое культурное сообщество готово говорить лишь о том, что выгодно и популярно.

Этот фильм – это настоящее искусство и документалистика, отснята таким образом, что показывает миру нашу борьбу. А сейчас это чучело выходит на сцену и будет пропагандировать нарративы, которые нам враждебны. Я скажу вам такое: на свете нет полуправды. Нельзя говорить, что не все так однозначно, потому что все очень однозначно. Хороших врагов не бывает,

– метко отметил комментатор, актер Алексей Гнатковский.

Как бы ни было, Голливуд чувствителен к политическим темам и реагирует на актуальные события. Еще два года назад Украина оставалась одной из самых заметных тем, ведь в 2024 году фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил Оскар.



Мстислав Чернов на сцене Оскара / Фото Getty Images

Тогда со сцены звучала украинская речь, правда о войне, а мировые медиа говорили о преступлениях России. Но теперь Украина исчезла с повестки дня. На церемонии не было украинских художников, конкретных упоминаний о нашей стране, никаких отдельных инициатив в поддержку Украины.

Война, длящаяся уже более 4 лет, перестала быть "интересной" для массового зрителя. Украину в очередной раз игнорируют, но одновременно позволяют российской культуре проявляться, чем только подыгрывают пропаганде страны-агрессора и поддерживают войну.

В Голливуде избегают четких названий агрессора и жертвы. Это создает ложное впечатление, будто война – это просто "конфликт", а не агрессия одного конкретного государства против другого. Поэтому пока на сцене Оскара звучат призывы к абстрактному миру, Украина уже пятый год борется за независимость, суверенитет и реальный мир для всей Европы и мира.