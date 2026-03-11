Когда состоится премия Оскар-2026: дата проведения церемонии

Уже через считанные дни состоится 98-я церемония вручения премии Оскар. Со сцены театра Dolby Theatre в Голливуде прозвучат имена самых талантливых актеров 2025 года.

Зрители также услышат имена режиссеров и названия фильмов, которые получат желанную статуэтку. В материале 24 Канала рассказываем, когда именно состоится церемония вручения премии Оскар-2026.

Смотрите также 5 знаменитостей, которые поборются за Оскар-2026 в номинации "Лучшая актриса"

Когда состоится церемония вручения Оскара-2026?

В воздухе уже чувствуется настоящее напряжение, ведь совсем скоро состоится 98-я церемония вручения премии Оскар-2026. Событие пройдет в ночь с 15 на 16 марта 2026 года.

В Украине трансляцию церемонии покажет телеканал Суспільне Культура. В 00:30 по киевскому времени начнется трансляция оскаровской красной дорожки, где актеры традиционно демонстрируют свои изысканные образы.

А уже в 01:00 зрители смогут увидеть прямую трансляцию самой церемонии, во время которой объявят победителей самой престижной кинопремии года.

Что известно об Оскаре-2026?