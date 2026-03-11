Когда состоится премия Оскар-2026: дата проведения церемонии
- Церемония Оскар-2026 состоится в ночь с 15 на 16 марта в театре Dolby Theatre в Голливуде.
- Ведущим события станет Конан О'Брайен, а украинскую трансляцию будет комментировать Алексей Гнатковский.
Уже через считанные дни состоится 98-я церемония вручения премии Оскар. Со сцены театра Dolby Theatre в Голливуде прозвучат имена самых талантливых актеров 2025 года.
Зрители также услышат имена режиссеров и названия фильмов, которые получат желанную статуэтку. В материале 24 Канала рассказываем, когда именно состоится церемония вручения премии Оскар-2026.
Когда состоится церемония вручения Оскара-2026?
В воздухе уже чувствуется настоящее напряжение, ведь совсем скоро состоится 98-я церемония вручения премии Оскар-2026. Событие пройдет в ночь с 15 на 16 марта 2026 года.
В Украине трансляцию церемонии покажет телеканал Суспільне Культура. В 00:30 по киевскому времени начнется трансляция оскаровской красной дорожки, где актеры традиционно демонстрируют свои изысканные образы.
А уже в 01:00 зрители смогут увидеть прямую трансляцию самой церемонии, во время которой объявят победителей самой престижной кинопремии года.
Что известно об Оскаре-2026?
- Оскар – это самое громкое кинособытие года.
- В этом году состоится уже 98-я церемония вручения премии.
- Мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе, в театре Dolby Theatre в Голливуде.
- Ведущим церемонии станет американский комик Конан О'Брайен.
- Украинскую трансляцию будет комментировать звезда фильма "Довбуш" и сериала "Кофе с кардамоном" Алексей Гнатковский. Об этом сообщили на странице Общественного.
- Ни один украинский фильм в этом году не номинирован на Оскар-2026.
- В то же время среди номинантов, к сожалению, есть российские ленты – документальный фильм "Мистер Никто против Путина" и анимационный фильм "Три сестры".