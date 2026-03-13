Укр Рус
13 марта, 00:33
Не только Шаламе и Ди Каприо: кто может получить Оскар-2026 в номинации "Лучший актер"

Мария Примыч
Основные тезисы
  • За премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" соревнуются Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура.
  • Тимоти Шаламе номинирован за роль в фильме "Марти Великолепный", а Леонардо Ди Каприо – за фильм "Битва за битвой".

В ночь с 15 на 16 марта состоится 98-я церемония вручения премии "Оскар". Мероприятие традиционно пройдет в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, а его ведущим второй год подряд стал американский комик Конан О'Брайен.

В категории "Лучшая мужская роль" за победу соревнуются Тимоти Шаламе, Леонардо Ди Каприо, Итан Хоук, Майкл Б. Джордан и Вагнер Моура. Подробнее читайте в материале 24 Канала.

Кто может получить Оскар-2026 в категории "Лучшая мужская роль"?

Тимоти Шаламе

  • Фильм: "Марти Великолепный"

Тимоти Шаламе – трехкратный номинант на премию Оскар за роли в фильмах "Назови меня своим именем", "Боб Дилан: Никому не известный" и "Марти Великолепный", но пока что ни разу не побеждал.

За роль в ленте "Марти Великолепный" впервые получил премию "Золотой глобус". Шаламе отметили в категории "Лучший актер в мюзикле или комедии".

"Марти Великолепный": смотрите онлайн трейлер фильма

Леонардо Ди Каприо

  • Фильм: "Битва за битвой"

Леонардо Ди Каприо уже имеет один Оскар. Он стал лауреатом премии за фильм 2016 года "Выживший", за который также получил "Золотой глобус", BAFTA и Премию Гильдии киноактеров США.

"Битва за битвой": смотрите онлайн трейлер фильма

Итан Хоук

  • Фильм: "Голубая луна"

Американского актера Итана Хоука номинировали на премию Оскар аж пять раз: как актера за фильмы "Тренировочный день", "Юность" и "Голубая луна"; как сценарист за ленты "Перед закатом" и "Перед полуночью".

"Голубая луна": смотрите онлайн трейлер фильма

Майкл Б. Джордан

  • Фильм: "Грешники"

Исторический сверхъестественный фильм ужасов "Грешники", в котором Майкл Б. Джордан исполнил главную роль, в этом году имеет больше всего номинаций на Оскаре.

"Грешники": смотрите онлайн трейлер фильма

Вагнер Моура

  • Фильм: "Тайный агент"

Вагнер Моура получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в драматическом фильме" за роль в политическом триллере "Тайный агент", который также может принести ему Оскар.

"Тайный агент": смотрите онлайн трейлер фильма

Где и когда смотреть Оскар-2026 в Украине?

  • 98-ю церемонию вручения премии Оскар будет транслировать телеканал Суспільне Культура. Будет доступен перевод на украинский и жестовой языки.

  • В 00:30 по киевскому времени начнется трансляция красной дорожки, а в 01:00 стартует сама церемония.

  • Комментировать украинскую трансляцию Оскара-2026 будет актер, звезда сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли" и фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский.