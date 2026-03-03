Все, что нужно знать об Оскаре-2026: прогнозы, лидеры и трансляция для украинцев

В ночь с 15 на 16 марта состоится самое престижное и громкое кинособытие года - 98-я церемония вручения премии Оскар. Мероприятие традиционно пройдет в Лос-Анджелесе.

В материале 24 Канала мы расскажем все, что стоит знать о нынешней церемонии: кто станет ведущим, кому прогнозируют победу, кого номинировали и кто стал рекордсменом по количеству номинаций. Также выясним, представлены ли среди номинантов украинские фильмы в этом году.

Что стоит знать об Оскаре-2026?

Где состоится Оскар-2026 и кто станет ведущим в этом году?

Уже совсем скоро поклонников кино ожидает самое громкое кинособытие года – 98-я премия Оскар, церемония которой состоится 15 марта 2026 года. Как привыкло, мероприятие будет проходить в театре Dolby в Голливуде.

В этом году, как и в прошлом, самую ожидаемую церемонию года будет вести американский комик Конан О'Брайен.

Кто из звезд также появится на сцене?

На сцене также можно будет увидеть других известных звездных ведущих, а именно, как сообщает издание The Hollywood Reporter:

Деми Мур,

Хавьер Бардем,

Крис Эванс,

Чейз Инфинити,

Майя Рудольф,

Кумейл Нанджиани.

Где украинцы смогут посмотреть Оскар-2026?

В этом году, как и несколько лет подряд, украинский телеканал "Общественная культура" покажет церемонию премии Оскар. Зрители смогут просматривать мероприятие с профессиональным переводом на украинский язык и переводом на жестовом языке.

Кстати, уже с 2029 года церемонию вручения Оскара будут транслировать на YouTube. Об этом писало издание Variety.

Кому прогнозируют победу на Оскаре-2026?

Еще в конце января 2026 года стало известно, кто поборется за Оскар-2026. Уже можно заметить первых рекордсменов: фильм Райана Куглера "Грешники" номинирован аж в 16 категориях. Среди главных фаворитов также фильм "Одна битва за другой", который получил 13 номинаций, а также "Марти Суприм: Гений комбинаций", в котором сыграл популярный актер Тимоти Шаламе; лента отмечена в 10 категориях.

Эти фильмы часто фигурируют в прогнозах на "Лучший фильм" и другие ключевые награды. Более того, накануне Оскара происходит немало других престижных кинопремий, которые часто определяют фаворитов и прогнозируют будущих победителей. Именно эти ленты также получали награды от BAFTA, Actor Awards, о чем писало издание People. и других престижных киноорганизаций.

Если говорить о номинации "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший режиссер" и другие, среди фаворитов выделяют Тимоти Шаламе, Майкла Б. Джордана, Леонардо Ди Каприо, Джесси Бакли, Эмму Стоун, Пола Томаса Андерсона, Райана Куглера и других.

Окончательные результаты станут известны во время церемонии уже совсем скоро.

Номинированы ли украинские фильмы на Оскар-2026?

К сожалению, ни в одной из 24 категорий Оскара-2026 не отметили фильма, посвященного Украине. Хотя ранее в коротких списках можно было увидеть документальный фильм Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки" и анимационную ленту Анастасии Фалилеевой "Я умерла в Ирпене", до финального списка номинантов они не дошли.

Номинированы ли российские фильмы на Оскар-2026?

И пока мир уже якобы устал от новостей об Украине и документальных лент, которые показывают правду о российской агрессии на украинской территории, самая престижная кинопремия в мире – Оскар – номинирует на победу российские ленты.

В финальном списке номинантов можно увидеть сразу два кинопроекта: документальный фильм "Мистер никто против Путина", который, по мнению критиков, способствует положительному имиджу России на международной арене, и анимационный мультфильм "Три сестры".