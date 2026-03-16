Звезда фильма "Битва за битвой" появилась на Оскаре-2026 в платье от украинского бренда

98-я церемония вручения премии Оскар уже в эфире. Перед награждением звезды продемонстрировали свои образы на красной дорожке.

Американская актриса Шейна МакХейл надела платье от украинского бренда Lever Couture. Она снялась в фильме "Битва за битвой", который борется за победу в 13 номинациях на Оскаре-2026, пишет 24 Канал.

Шейна МакХейл надела длинное блестящее вечернее платье черного цвета с высоким разрезом на бедре и длинным шлейфом. Объемные элементы добавляют наряду эффектности.

Свой образ актриса дополнила украшениями: блестящими серьгами, браслетом и кольцами, а также черными туфлями-лодочками. Звезда фильма "Битва за битвой" накрутила волосы, сделала элегантный макияж и красный маникюр. На красной дорожке Оскара-2026 Шейна МакХейл выглядела роскошно.

Шейна МакХейл в платье от Lever Couture на красной дорожке Оскара-2026 / Фото Getty Images

В каких номинациях представлен фильм "Битва за битвой"?

Режиссером фильма "Битва за битвой" стал Пол Томас Андерсон, а главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн. Лента вдохновлена романом Томаса Пинчона "Винокрай".

"Битва за битвой" представлен в таких номинациях: