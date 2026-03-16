Звезда фильма "Битва за битвой" появилась на Оскаре-2026 в платье от украинского бренда
- Шейна МакХейл на Оскаре-2026 появилась в платье от украинского бренда Lever Couture.
- Ее образ дополняли блестящие украшения и черные туфли-лодочки.
98-я церемония вручения премии Оскар уже в эфире. Перед награждением звезды продемонстрировали свои образы на красной дорожке.
Американская актриса Шейна МакХейл надела платье от украинского бренда Lever Couture. Она снялась в фильме "Битва за битвой", который борется за победу в 13 номинациях на Оскаре-2026, пишет 24 Канал.
Оскар-2026: Шейна МакХейл появилась в платье от Lever Couture
Шейна МакХейл надела длинное блестящее вечернее платье черного цвета с высоким разрезом на бедре и длинным шлейфом. Объемные элементы добавляют наряду эффектности.
Свой образ актриса дополнила украшениями: блестящими серьгами, браслетом и кольцами, а также черными туфлями-лодочками. Звезда фильма "Битва за битвой" накрутила волосы, сделала элегантный макияж и красный маникюр. На красной дорожке Оскара-2026 Шейна МакХейл выглядела роскошно.
В каких номинациях представлен фильм "Битва за битвой"?
Режиссером фильма "Битва за битвой" стал Пол Томас Андерсон, а главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн. Лента вдохновлена романом Томаса Пинчона "Винокрай".
"Битва за битвой" представлен в таких номинациях:
"Лучший фильм"
"Лучшая режиссерская работа"
"Лучший актер" (Леонардо Ди Каприо)
"Лучший актер второго плана" (Шон Пенн)
"Лучший актер второго план" (Бенисио дель Торо)
"Лучшая актриса второго плана" (Теяна Тейлор)
"Лучший адаптированный сценарий"
"Лучший кастинг"
"Лучшая музыка к фильму"
"Лучшая операторская работа"
"Лучшая работа художника-постановщика"
"Лучший монтаж"
"Лучший звук"