Американська акторка Шейна Макгейл одягла сукню від українського бренду Lever Couture. Вона знялась у фільмі "Одна битва за іншою", який бореться за перемогу у 13 номінаціях на Оскарі-2026, пише 24 Канал.
Оскар-2026: Шейна Макгейл з'явилась у сукні від Lever Couture
Шейна Макгейл одягла довгу блискучу вечірню сукню чорного кольору з високим розрізом на стегні та довгим шлейфом. Об'ємні елементи додають вбранню ефектності.
Свій образ акторка доповнила прикрасами: блискучими сережками, браслетом і каблучками, а також чорними туфлями-човниками. Зірка фільму "Одна битва за іншою" накрутила волосся, зробила елегантний макіяж і червоний манікюр. На червоній доріжці Оскара-2026 Шейна Макгейл виглядала розкішно.
Шейна Макгейл у сукні від Lever Couture на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images
В яких номінаціях представлений фільм "Одна битва за іншою"?
Режисером фільму "Одна битва за іншою" став Пол Томас Андерсон, а головні ролі зіграли Леонардо Ді Капріо та Шон Пенн. Стрічка натхненна романом Томаса Пінчона "Винокрай".
"Одна битва за іншою" представлений у таких номінаціях:
"Найкращий фільм"
"Найкраща режисерська робота"
"Найкращий актор" (Леонардо Ді Капріо)
"Найкращий актор другого плану" (Шон Пенн)
"Найкращий актор другого план" (Бенісіо дель Торо)
"Найкраща акторка другого плану" (Теяна Тейлор)
"Найкращий адаптований сценарій"
"Найкращий кастинг"
"Найкраща музика до фільму"
"Найкраща операторська робота"
"Найкраща робота художника-постановника"
"Найкращий монтаж"
"Найкращий звук"