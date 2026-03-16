Американська акторка Шейна Макгейл одягла сукню від українського бренду Lever Couture. Вона знялась у фільмі "Одна битва за іншою", який бореться за перемогу у 13 номінаціях на Оскарі-2026, пише 24 Канал.

Не пропустіть Вишукані та яскраві образи: зірковий бомонд засяяв на червоній доріжці Оскара-2026

Шейна Макгейл одягла довгу блискучу вечірню сукню чорного кольору з високим розрізом на стегні та довгим шлейфом. Об'ємні елементи додають вбранню ефектності.

Свій образ акторка доповнила прикрасами: блискучими сережками, браслетом і каблучками, а також чорними туфлями-човниками. Зірка фільму "Одна битва за іншою" накрутила волосся, зробила елегантний макіяж і червоний манікюр. На червоній доріжці Оскара-2026 Шейна Макгейл виглядала розкішно.

Шейна Макгейл у сукні від Lever Couture на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

В яких номінаціях представлений фільм "Одна битва за іншою"?

Режисером фільму "Одна битва за іншою" став Пол Томас Андерсон, а головні ролі зіграли Леонардо Ді Капріо та Шон Пенн. Стрічка натхненна романом Томаса Пінчона "Винокрай".

"Одна битва за іншою" представлений у таких номінаціях: