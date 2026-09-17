Украина определилась с фильмом на "Оскар-2027": что известно

Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм "Следы" Алисы Коваленко и сорежиссера Марисы Никитюк в качестве кандидата от Украины в категории "Лучший международный полнометражный фильм" на 99-ю премию "Оскар".

Как сообщает комитет, документальный фильм рассказывает об украинских женщинах, переживших насилие и пытки во время российской агрессии, а теперь пытающихся добиться справедливости.

"Следы": смотреть трейлер

В центре истории – Ирина Довгань, бывшая пленница, которая стала активисткой и собирает свидетельства пострадавших женщин на деоккупированных территориях.

Впрочем, авторы не превращают фильм в сухую хронику военных преступлений. "Следы" прежде всего показывают самих женщин – их травму, взаимную поддержку и попытки вернуть себе жизнь после пережитого.

Это возможность привлечь внимание мира к преступлениям сексуального насилия и пыток, совершенным российскими оккупантами, и сделать громче голоса женщин, которые отказались молчать, – подчеркнула Алиса Коваленко.

В Оскаровском комитете пояснили, что выбор в этом году был непростым. "Следы" назвали честным и глубоким фильмом, который даже чрезвычайно сложную тему рассказывает деликатным кинематографическим языком – без желания шокировать зрителя ради самого шока.

Фильм уже получил признание в мире

"Следы" уже получили награды на международных кинофестивалях, среди которых Berlinale, Movies That Matter в Гааге и Millenium Docs Against Gravity. Также картина вошла в двадцатку зрительских фаворитов фестиваля Hot Docs в Торонто.

Теперь для "Следов" начинается международная часть соревнований. Шорт-лист из 15 фильмов в этой категории объявят 15 декабря 2026 года, пять номинантов станут известны 21 января 2027 года, а сама 99-я церемония "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.

А тем временем другой украинский фильм уже отличился на Венецианском кинофестивале – одна из наших картин получила там международную награду.