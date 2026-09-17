Як повідомляє комітет, документальна стрічка розповідає про українських жінок, які пережили насильство та тортури під час російської агресії, а тепер намагаються домогтися справедливості.

"Сліди": дивитись трейлер

У центрі історії – Ірина Довгань, колишня полонянка, яка стала активісткою та збирає свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях.

Втім, авторки не перетворюють фільм на суху хроніку воєнних злочинів. "Сліди" передусім показують самих жінок – їхню травму, взаємну підтримку та спроби повернути собі життя після пережитого.

Це можливість привернути увагу світу до злочинів сексуального насильства й катувань, вчинених російськими окупантами, і зробити гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати, – наголосила Аліса Коваленко.

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В Оскарівському комітеті пояснили, що вибір цього року був непростим. "Сліди" назвали чесним і глибоким фільмом, який навіть надзвичайно складну тему розповідає делікатною кіномовою – без бажання шокувати глядача заради самого шоку.

Фільм уже помітили у світі

"Сліди" вже отримали нагороди на міжнародних кінофестивалях, серед яких Berlinale, Movies That Matter у Гаазі та Millenium Docs Against Gravity. Також картина увійшла до двадцятки глядацьких фаворитів фестивалю Hot Docs у Торонто.

Тепер для "Слідів" починається вже міжнародна частина перегонів. Шортлист із 15 стрічок у категорії оголосять 15 грудня 2026 року, п'ять номінантів стануть відомі 21 січня 2027 року, а сама 99-та церемонія "Оскар" відбудеться 14 березня 2027 року.

А тим часом інше українське кіно вже відзначилося і на Венеційському кінофестивалі – одна з наших стрічок отримала там міжнародну нагороду.