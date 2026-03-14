"Титаник" и не только: фильмы, которые получили больше всего Оскаров
- Три фильма получили по 11 Оскаров: "Властелин колец: Возвращение короля", "Титаник", "Бен-Гур".
- Эти фильмы, в частности, были награждены в категории "Лучший фильм".
Уже совсем скоро в Лос-Анджелесе состоится 98-я церемония вручения премии Оскар. Трансляцию в Украине можно будет посмотреть в ночь с 15 на 16 марта на телеканале Суспільне Культура. Комментировать мероприятие будет актер Алексей Гнатковский.
Пока все в ожидании главной ночи Голливуда, предлагаем узнать, какие фильмы имеют больше всего Оскаров. За всю историю премии по 11 наград получили три ленты, передает 24 Канал.
Какие фильмы получили больше всего Оскаров?
"Властелин колец: Возвращение короля" (2003)
"Властелин колец: Возвращение короля" – это последний фильм из трилогии, режиссером которой стал Питер Джексон. Она основана на романах английского писателя Дж. Р. Р. Толкина.
Лента была номинирована в 11 категориях из 17 возможных. Она выиграла все статуэтки, в частности в категории "Лучший фильм". Также отметили режиссерскую работу, сценарий, монтаж, декорации, дизайн костюмов и тому подобное.
"Титаник" (1997)
Культовый фильм от режиссера Джеймса Камерона о катастрофе на Титанике. Исполнителями главных ролей стали Леонардо Ди Каприо (Джек) и Кейт Уинслет (Роуз).
"Титаник" получил 11 Оскаров, в частности стал лучшим фильмом. Кроме того, ленту отметили в номинациях "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа", "Лучший дизайн костюмов".
"Бен-Гур" (1959)
Американский фильм "Бен-Гур", снят по роману Льюиса Уоллеса. Это первая лента, которая получила 11 статуэток Оскара: за лучший фильм, режиссерскую, операторскую, актерскую работу, декорации, дизайн костюмов, монтаж, музыку, звук и спецэффекты.
Какие еще фильмы получили много Оскаров?
"Вестсайдская история" (1961) – 10 Оскаров
"Английский пациент" (1996) – 9 Оскаров
"Последний император" (1987) – 9 Оскаров
"Жижи" (1958) – 9 Оскаров
"Миллионер из трущоб" (2008) – 8 Оскаров
"Амадей" (1984) – 8 Оскаров
"Ганди" (1982) – 8 Оскаров
"Кабаре" (1972) – 8 Оскаров
"Моя прекрасная леди" (1964) – 8 Оскаров
"В порту" (1954) – 8 Оскаров
"Отныне и во веки веков" (1953) – 8 Оскаров
"Унесенные ветром" (1939) – 8 Оскаров