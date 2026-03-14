"Титаник" и не только: фильмы, которые получили больше всего Оскаров

Уже совсем скоро в Лос-Анджелесе состоится 98-я церемония вручения премии Оскар. Трансляцию в Украине можно будет посмотреть в ночь с 15 на 16 марта на телеканале Суспільне Культура. Комментировать мероприятие будет актер Алексей Гнатковский.

Пока все в ожидании главной ночи Голливуда, предлагаем узнать, какие фильмы имеют больше всего Оскаров. За всю историю премии по 11 наград получили три ленты, передает 24 Канал.

Какие фильмы получили больше всего Оскаров?

"Властелин колец: Возвращение короля" (2003)

"Властелин колец: Возвращение короля" – это последний фильм из трилогии, режиссером которой стал Питер Джексон. Она основана на романах английского писателя Дж. Р. Р. Толкина.

Лента была номинирована в 11 категориях из 17 возможных. Она выиграла все статуэтки, в частности в категории "Лучший фильм". Также отметили режиссерскую работу, сценарий, монтаж, декорации, дизайн костюмов и тому подобное.

"Властелин колец: Возвращение короля": смотрите онлайн трейлер фильма

"Титаник" (1997)

Культовый фильм от режиссера Джеймса Камерона о катастрофе на Титанике. Исполнителями главных ролей стали Леонардо Ди Каприо (Джек) и Кейт Уинслет (Роуз).

"Титаник" получил 11 Оскаров, в частности стал лучшим фильмом. Кроме того, ленту отметили в номинациях "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа", "Лучший дизайн костюмов".

"Титаник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бен-Гур" (1959)

Американский фильм "Бен-Гур", снят по роману Льюиса Уоллеса. Это первая лента, которая получила 11 статуэток Оскара: за лучший фильм, режиссерскую, операторскую, актерскую работу, декорации, дизайн костюмов, монтаж, музыку, звук и спецэффекты.

"Бен-Гур": смотрите онлайн трейлер фильма

