Костина стала гостьей 95-й церемонии вручения Оскара. Прямо с красной дорожки премии она обратилась к украинским зрителям.

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Костина о поддержке Украины в Лос-Анджелесе

На Оскаре публично не вспомнили о войне в Украине, однако кинопродюсер поделилась, что за кулисами постоянно слышит о том, что американцы желают победы украинскому документальному фильму "Дом из скалок", а также верят в победу Украины.

По словам Костиной, в Лос-Анджелесе повсюду висят украинские флаги. А когда видят трезубец на паспорте, улыбаются и желают победы.

Сегодня в Лос-Анджелесе впервые за три дня появилось солнце, и настроение победное. В городе можно увидеть украинские флаги. Когда все узнают, откуда ты – желают победы. Даже охрана, когда я проходила на тротуар, увидела трезубец на паспорте и пожелала нам победы. И хотя в организационной коммуникации мы не видим проявлений, но мир с нами,

– сказала Александра.

Напомним, сегодня за победу в номинации "Лучший документальный фильм" будет бороться лента "Дом из скалок". Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии. Удалось ли ленте завоевать знаменитую статуэтку – узнайте по ссылке.