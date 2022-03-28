На Оскаре прокомментировали скандал с Виллом Смитом, который вмазал Крису Року из-за жены
Источник:твиттер Американской киноакадемии
Самая престижная кинопремия мира не обошлась без скандалов. На Оскаре-2022 Уилл Сим дал пощечину коллеге Крису Року, который грубо пошутил о его жене. Поэтому Американская киноакадемия выступила с заявлением, что против насилия.
Обладатель самой желанной статуэтки Оскара-2022 за лучшую мужскую роль попал в скандал. Вил Смит из "Короля Ричарда" не сдержался и вцедил 57-летнему комику Крису Року, так что Американской киноакадемии, которая организует премию, пришлось оправдываться вместо него.
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Академия не одобряет насилие в какой-либо форме. Сегодня мы рады приветствовать 94-х лауреатов премии Оскар, которые заслуживают этого момента признания со стороны своих коллег и любителей кино со всего мира,
– говорится в сообщении.
Как и за что Уилл Симт вмазал Крису Року на Оскаре
Американский актер и обладатель Грэмми Крис Рок поднялся на сцену, чтобы вручить статуэтку за самый лучший документальный фильм. Он пошутил, что ждет Джаду Пинкетт-Смит в продолжении боевика "Солдат Джейн", это якобы из-за ее бритой наголо головы.
Актриса в зале закатила глаза, тогда как ее муж Уилл Смит сорвался с места и дал Року пощечину прямо на сцене в прямом эфире. Вернувшись, он закричал: "Держи имя моей жены как можно дальше от своего гребаного рта".
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