Из трейлера становится понятно, что эта комедия довольно необычна: черный юмор сочетается с хаосом, чудаковатостью. По сюжету, молодой писатель Сэмюэл Листон знакомится с таинственным богачом Флойдом Деверо, который предлагает ему стать его биографом.
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Правда, обстоятельства, приведшие к этой встрече, оказались экстраординарными, и уровень безумия лишь повышается, когда главный герой соглашается писать биографию Деверо. Кроме этого, нас также ожидает кукольный Санта-говорун, устрашающий преследователь и обольстительная Меган Фокс.
"Большой золотой кирпич" 2022: смотрите трейлер
"Большой золотой кирпич" — полнометражный дебют режиссера, актера и сценариста Брайана Пецоса. Несмотря на то, что это его полнометражный дебют, автор смог совместить в фильме фантастических звезд, в частности:
- Энди Гарсиа ("Неприкасаемые"),
- Эмори Коэн ("Бруклин"),
- Меган Фокс (франшиза "Трансформеры"),
- Люси Хейл ("Правда или действие")
- Оскар Айзек ("Дюна").