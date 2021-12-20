З трейлеру стає зрозуміло, що ця комедія доволі незвичайна: чорний гумор поєднується з хаосом, дивакуватістю. За сюжетом, молодий письменник Семюел Лістон знайомиться з таємничим багатієм Флойдом Деверо, який пропонує йому стати його біографом.

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Щоправда, обставини, що призвели до цієї зустрічі, виявилися екстраординарними, і рівень божевілля лише підвищується, коли головний герой погоджується писати біографію Деверо. Крім цього, на нас також очікує ляльковий Санта-говорун, страхітливий переслідувач та зваблива Меган Фокс.

"Велика золота цегла" 2022: дивіться трейлер

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"Велика золота цегла" — повнометражний дебют режисера, актора та сценариста Браяна Пецоса. Не зважаючи, що це його повнометражний дебют, автор зміг поєднати у фільмі фантастичних зірок, зокрема: