Оскаровский комитет начал отбор национальных фильмов на премию Оскар 2022
26 августа 2021 , 13:30Читати новину українською
Источник:Госкино
Оскаровский комитет Украины начал прием заявок на участие национальных фильмов в отборе на премию Оскар. Прием заявок продлится до 8 сентября. Каким будет результат нацотбора – узнаем 24 сентября.
Также в этот период, с 25 августа по 8 сентября, Комитет будет проводить консультации для кинематографистов относительно представления фильмов для рассмотрения.Интересно Современные украинские фильмы, которые поразили весь мир: претенденты на Оскар, награды, отзывы
Фильм-номинант должен соответствовать таким параметрам:
- Это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами США;
- Доминантным языком фильма не должен быть английский;
- Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года, что продолжался не менее 7 дней подряд;
- Фильмы, которые должны были показывать в кинотеатрах, но сначала стали доступны на сервисах стриминга, могут претендовать на рассмотрение в категории "Международный полнометражный фильм" 94-х Наград Академии, но с определенными условиями по документации;
- Полный список документов для подачи.
В 2021 году Украинский Оскаровский комитет установил такие даты проведения отбора национальных фильмов:
- с 25 августа по 8 сентября 2021 года – прием заявок на участие в конкурсе
- с 9 сентября по 23 сентября 2021 года – рассмотрение заявок Комитетом
- 24 сентября 2021 года – заседание Комитета и объявление результатов конкурса.
94-я церемония вручения премии Оскар состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.